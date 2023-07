Fahndung: 19-Jähriger belästigt mehrere Frauen (FOTO)

Ein 19-Jähriger, welcher in mindestens zwölf Fällen als tatverdächtig gilt, wurde in Wien festgenommen. Ihm wird zur Last gelegt, seit Mai mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben. Die Polizei veröffentlichte ein Foto des jungen Mannes und bittet um weitere Hinweise von möglichen Opfern.

Die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte durch Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in zivil nach einem Vorfall am 30. Juni im fünften Wiener Gemeindebezirk. Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der junge Mann zu mehreren Fällen geständig. Dabei soll er nicht nur das Kleid oder den Rock der Opfer hochgezogen, sondern sie mitunter auch im Intimbereich berührt oder sich selbst entblößt haben.

„Es hat eine erste Kontaktaufnahme gegeben“

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatte sich eine weitere Betroffene bei der Polizei gemeldet. „Es hat eine erste Kontaktaufnahme gegeben“, so Haßlinger, welcher auch betonte, dass der Aufruf zur Meldung erst einen Tag alt sei und daher noch weitere Opfer geben könnte. Ob es bereits zu weiteren Einvernahmen kam, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.

(FOTO: LPD Wien)

Die mutmaßlichen Opfer sind Frauen im Alter zwischen 17 und 33 Jahren aus Wien-Wieden und Wien-Margareten, die der Verdächtige „in ihrer sexuellen Integrität verletzt haben“ soll, wie die Polizei bekannt gab.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen des Verdachts verschiedener Straftaten gegen die sexuelle Integrität, Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung gegen den 19-Jährigen. Es wird davon ausgegangen, dass es noch mehr Opfer gibt. Diese werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu melden.

Quelle: LPD Wien