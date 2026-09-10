Falsche Polizisten in Wien geschnappt – 87-Jährige um Tausende Euro betrogen

Falsche Uniformen, echte Verluste: In Wien-Meidling flog ein dreistes Duo auf – dank stiller Beobachter im Hintergrund.

In Wien-Meidling hat die Polizei ein Duo festgenommen, das sich als Beamte ausgab und dabei eine 87-jährige Pensionistin um eine hohe Geldsumme brachte.

Laut Angaben des Bundeskriminalamts wurden seit September 2022 österreichweit rund 150 tatverdächtige falsche Polizisten festgenommen, wobei im Jahr 2024 die Zahl der Anzeigen im Zusammenhang mit dieser Betrugsmasche von 1.605 Fällen im Jahr 2023 auf 616 Fälle zurückging.

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Falscher Polizeiausweis

Eine 46-jährige Frau mit serbischen Wurzeln und ein 24-jähriger Österreicher stehen im Verdacht des Betrugs. Die beiden hatten sich gegenüber der betagten Frau als Polizisten ausgegeben und auf diese Weise mehrere tausend Euro erbeutet. Bereits am Tag vor ihrer Festnahme hatten sie Bargeld bei der Pensionistin abgeholt.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten 6.000 Euro Bargeld sowie einen gefälschten Polizeiausweis sicher.

Längere Observation

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hatte das Duo bereits über einen längeren Zeitraum observiert. Laut einer Polizeisprecherin kam es zur Festnahme, als die 46-Jährige erneut versuchte, bei der Pensionistin Geld abzuholen.

Der junge Österreicher wartete währenddessen als Fahrer im Fluchtfahrzeug.