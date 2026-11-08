Falsche Route gewählt: Kamel kracht mit Linienbus zusammen

Wüstenschiffe auf bayerischem Asphalt: Drei Ausreißer und ein Linienbus treffen sich an einer Stelle, an der keiner damit rechnet.

Ein Linienbus und ein Kamel sind am Wochenende in Riedering im Landkreis Rosenheim aufeinandergeprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem ungewöhnlichen Unfall wurde niemand verletzt, am Bus entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Schauplatz des Zusammenpralls war Riedering in Oberbayern. Am Bus ging die Windschutzscheibe zu Bruch, zudem wurde ein Außenspiegel beschädigt.

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Über den Vorfall hatte die Polizei am Sonntag informiert. Das Kamel selbst blieb unverletzt.

Unfallhergang

Die Tiere querten die Straße, gerade als der Linienbus herankam. Der Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen eines der Kamele. Der 61-jährige Fahrer kam ohne gröbere Folgen davon, es blieb bei einem Schrecken.

Offener Zaun

Das betroffene Kamel gehörte einem Schausteller-Unternehmen. Gemeinsam mit zwei weiteren Kamelen war es auf einer Wiese untergebracht, die mit einem Elektrozaun gesichert war und unmittelbar an eine Straße grenzte.

Vermutlich war der Zaun nicht ordnungsgemäß geschlossen.

Die Tiere büxten aus und gelangten auf die Fahrbahn.