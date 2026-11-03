Familienbonus Plus ändert sich 2027: Diese Aufteilungen gelten künftig

Ab 2027 gelten neue Quoten beim Familienbonus Plus. Wer seinen Anteil steuerlich nicht ausschöpft, zahlt am Ende möglicherweise drauf.

Für viele Eltern ändern sich ab dem Steuerjahr 2027 die Regeln zur Aufteilung des Familienbonus Plus. Bei Kindern ab vier Jahren sind grundsätzlich die Varianten 75:25, 25:75 oder 50:50 vorgesehen. Eine vollständige Zuordnung an nur einen Elternteil bleibt nur in bestimmten Fällen möglich. Wer seinen zugewiesenen Anteil steuerlich nicht zur Gänze ausschöpfen kann, kann dadurch finanzielle Nachteile haben.

Der Familienbonus Plus mindert direkt die Einkommensteuer. Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich die Person, die Familienbeihilfe bezieht, und ihr Partner beziehungsweise bei getrennt lebenden Eltern unter bestimmten Voraussetzungen der unterhaltspflichtige Elternteil. An der Höhe des Familienbonus Plus ändert sich 2027 nichts.

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Neu geregelt wird die Aufteilung zwischen zwei Anspruchsberechtigten. Die bisher häufig genutzte vollständige Zuordnung an einen Elternteil bleibt nur noch eingeschränkt möglich.

Drei Varianten

Ab 2027 gibt es drei Aufteilungsvarianten: 75:25, 25:75 oder 50:50. Leben die Eltern in einer Partnerschaft, kann ein Elternteil den gesamten Bonus aber weiterhin beanspruchen, sofern das Kind noch keine vier Jahre alt ist oder im gemeinsamen Haushalt ein anderes Kind unter vier Jahren lebt. Einem Kind unter vier Jahren gleichgestellt ist ein Kind mit erhöhter Familienbeihilfe.

Ist nur eine Person anspruchsberechtigt, bleibt der volle Familienbonus möglich. Bei getrennt lebenden Eltern, bei denen der andere Elternteil Anspruch auf den Unterhaltsabsetzbetrag hat, gelten grundsätzlich ebenfalls die drei Aufteilungen. Handelt es sich um ein Kind unter vier Jahren oder um eines mit erhöhter Familienbeihilfe, ist unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin eine vollständige Zuordnung an einen Elternteil möglich.

Mögliche Nachteile

Nachteile drohen dort, wo ein Elternteil seinen Anteil nicht zur Gänze nutzen kann. Der Familienbonus Plus senkt die Einkommensteuer nämlich höchstens auf null. Wer nur wenig oder gar keine Einkommensteuer zahlt, kann den zugewiesenen Betrag deshalb möglicherweise nicht ausschöpfen.

Wer den Bonus schon während des Jahres über die Lohnverrechnung erhält, sollte die Änderung vor dem Jahreswechsel mit dem Arbeitgeber oder der Personalverrechnung klären. Ist ab 2027 eine andere Aufteilung vorgeschrieben, kann eine neue Erklärung erforderlich werden.

Vorgesehen ist dafür das Formular E 30, ab 1. Jänner 2027 kommt das neue Formular E 33 zur Anwendung. Die erforderlichen Angaben und Nachweise sind bei der Lohnverrechnung einzureichen, damit der Bonus nicht falsch berücksichtigt wird und spätere Nachzahlungen vermieden werden.

Wurde der Familienbonus Plus bereits monatlich über die Lohnverrechnung berücksichtigt, muss allein deshalb keine Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt werden. Wer allerdings eine Arbeitnehmerveranlagung einreicht, muss den Familienbonus Plus dort erneut beantragen. Andernfalls kann es zu einer Nachforderung kommen. Wer 2027 den Steuerausgleich für das Jahr 2026 macht, fällt noch unter die bisherigen Regeln.

Die neuen Vorgaben gelten für das Steuerjahr 2027 und werden beim Steuerausgleich ab 2028 relevant.