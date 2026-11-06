Fast 500 Euro Strafe: Teure Überraschung beim Christkindlmarkt

Punsch, Lichterglanz und Budenzauber locken nach Schönbrunn. Doch wer mit dem Auto anreist, riskiert eine Rechnung am Straßenrand.

Wer am 6. November zur Eröffnung des Schönbrunner Weihnachtsmarktes will, sollte nach dem Rat des ÖAMTC auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. So lassen sich Stau und Parkplatzsuche in Schönbrunn vermeiden.

Der Tipp des ÖAMTC lautet: „Öffi fahren, Zeit und Geld sparen.“

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Chaos rund ums Schloss

Wer rund um Schönbrunn endlos im Kreis fährt, sorgt auf der Schönbrunner Schloßstraße, der Schloßallee und der Linken Wienzeile/Hadikgasse für Verzögerungen. Freie Stellplätze sind dort rar.

Seit 1. November schlägt eine Abschleppung mit 355 Euro zu Buche, die Anzeige kostet rund 100 Euro, und für die Verwahrung werden pro Tag 13 Euro fällig. Bei Verstößen in Anrainerzonen liegt die Mindeststrafe bei 50 Euro. Unterm Strich kann falsches Parken etwa 500 Euro kosten.

Park & Ride

Wer aus den Bundesländern anreist, dem legt der ÖAMTC die Nutzung von Park & Ride nahe. In den Bezirken 12 und 13 dürfen Anrainerparkplätze rund um die Uhr ausschließlich von Parkpickerlbesitzern des jeweiligen Bezirks genutzt werden.

„Auf keinen Fall darf man sein Auto ‚illegal‘ parken“, mahnt der ÖAMTC. Die ÖAMTC-Experten halten fest: „Jede noch so teure Garage ist deutlich günstiger als eine Abschleppung„.