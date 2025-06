„Faulsäcke der Nation“: Erfundenes Babler-Zitat befeuert Budgetkrise

Ein 15-Milliarden-Loch im Staatshaushalt belastet die neue Koalition, während ein gefälschtes Zitat für politischen Wirbel sorgt. Die Desinformation trifft Vizekanzler Babler.

Die schwarz-rot-pinke Koalition steht vor der Herausforderung, in den nächsten zwei Jahren Einsparungen in Höhe von 15 Milliarden Euro vornehmen zu müssen, um ein unerwartet aufgetretenes Budgetdefizit zu bewältigen. Dieses Loch im Staatshaushalt übersteigt die bisherigen Prognosen um das Doppelte – eine Entwicklung, die Fragen aufwirft, nachdem der frühere Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im vergangenen Jahr noch eine solide Haushaltslage signalisiert hatte.

⇢ Budget-Hearing am Dienstag: Kritik an Regierung – Maßnahmen offenbar unzureichend



Während die Regierung mit dieser finanziellen Krise ringt, sorgte ein gefälschtes Zitat für zusätzliche Unruhe: Dem Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) wurde in sozialen Netzwerken unterstellt, er hätte die Österreicher als „die größten Faulsäcke der Nation“ bezeichnet und ihnen die Verantwortung für das Budgetdefizit zugeschoben. Diese Falschmeldung verbreitete sich nach ihrer Veröffentlichung auf dem Telegram-Kanal einer selbständigen „Unabhängig-Neutralen-Nachrichtenagentur“ rasch über Facebook und WhatsApp-Gruppen.

Gefälschtes Zitat

Bei näherer Betrachtung erweist sich das Zitat als komplette Erfindung. Das Büro des Vizekanzlers hat die Aussage umgehend dementiert und darauf hingewiesen, dass Babler sich in der Vergangenheit konsequent für eine Reduzierung der Arbeitszeit eingesetzt hat – eine Position, die im direkten Widerspruch zum Inhalt des angeblichen Zitats steht. Eine Recherche im Internet liefert keine Hinweise darauf, dass Babler diese Äußerung jemals in einem öffentlichen Rahmen getätigt hätte.

Laut dem verbreiteten Posting soll das Zitat bei einer SPÖ-Veranstaltung am 19. Mai 2025 gefallen sein. An diesem Tag nahm Babler jedoch nachweislich nur an einem öffentlichen Termin teil: Er empfing den ESC-Gewinner Johannes Pietsch im Bundeskanzleramt – ein Ereignis, das live übertragen wurde. Auch weitere im Falschzitat enthaltene Behauptungen zur österreichischen Wirtschaftsleistung und Arbeitszeit entsprechen nicht den Tatsachen.

⇢ Maastricht-Klatsche für Österreich: Defizit sprengt alle EU-Grenzen



Wirtschaftliche Fakten

Erhebungen des statistischen Amts der EU belegen, dass Österreich mit durchschnittlich 35,8 Wochenstunden hinter Ländern wie den Niederlanden, Dänemark und Deutschland liegt. Obwohl die Produktivität Österreichs im europäischen Vergleich tatsächlich rückläufige Tendenzen zeigt und das Land als einziges in der EU mit negativem Wirtschaftswachstum konfrontiert ist, rangierte das österreichische Pro-Kopf-BIP 2024 keineswegs am Ende der EU-Statistik.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich zwar auf einem Parteitag für Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung ausgesprochen, verwendete dabei jedoch zu keinem Zeitpunkt die herabwürdigende Rhetorik des gefälschten Zitats.

Die Falschmeldung lässt sich eindeutig auf die UNN-Telegram-Gruppe zurückführen, die bereits in der Vergangenheit durch die Verbreitung erfundener Politikerzitate aufgefallen ist.