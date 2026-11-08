Ferienwohnung 2027 buchen: Auf diese Nummer sollten Urlauber jetzt achten

Eine Ferienwohnung in Kroatien, ein Apartment in Italien oder eine Unterkunft für den nächsten Städtetrip: Wer jetzt seinen Urlaub für 2027 plant, sollte eine wichtige Neuerung kennen. In Europa gelten neue Vorschriften für private Ferienunterkünfte. Doch während manche Länder bereits strenge Kontrollen eingeführt haben, gelten anderswo noch Übergangsregeln. Das kann bei der Buchung einen entscheidenden Unterschied machen.

Viele Familien planen bereits ihren nächsten Urlaub. Besonders beliebt sind private Apartments, die über Airbnb, Booking.com oder direkt beim Vermieter gebucht werden. Doch wie lässt sich erkennen, ob eine Ferienwohnung überhaupt ordnungsgemäß angeboten wird? Eine neue EU-Verordnung soll mehr Transparenz schaffen. Die Umsetzung unterscheidet sich allerdings erheblich zwischen den Urlaubsländern.

Neue EU-Regeln: Was sich bei Ferienwohnungen ändert

Seit dem 20. Mai 2026 gilt die EU-Verordnung 2024/1028 für kurzfristige touristische Vermietungen.

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Sie schafft einen gemeinsamen Rahmen für die Registrierung von Unterkünften und den Austausch von Buchungsdaten zwischen Plattformen und Behörden.

Wo entsprechende Registrierungssysteme eingeführt werden, müssen Vermieter ihre Registrierungsnummer in Online-Inseraten angeben. Plattformen sind verpflichtet, solche Angaben zu erfassen und Überprüfungen vorzunehmen.

Wichtig: Die EU-Verordnung verpflichtet nicht automatisch jede Ferienwohnung in jedem Mitgliedstaat zu einer neuen Registrierungsnummer. Die konkrete Umsetzung hängt von den nationalen beziehungsweise regionalen Systemen ab.

Kroatien: Entscheidende Änderung für Sommer 2027 geplant

Besonders interessant ist die Entwicklung in Kroatien, wo viele Menschen aus Österreich ihren Sommerurlaub verbringen.

Die kroatische Regierung hat am 21. Oktober 2026 einen überarbeiteten Gesetzesentwurf beschlossen. Demnach soll die neue Registrierungspflicht für touristische Unterkünfte auf Buchungsplattformen ab 1. Mai 2027 gelten.

Betroffen wären unter anderem privat vermietete Apartments, Zimmer und Ferienhäuser.

Ein Beispiel: Eine Familie aus Wien möchte bereits im November eine Ferienwohnung in Poreč für Juli 2027 reservieren. Im Inserat steht noch keine neue europäische Registrierungsnummer.

Das bedeutet derzeit nicht automatisch, dass die Unterkunft illegal angeboten wird. Kroatien hat die neue Nummernpflicht noch nicht eingeführt. Der Gesetzesentwurf muss das parlamentarische Verfahren abschließen.

Ab dem geplanten Start sollen Vermieter ihre Unterkünfte mit einer einheitlichen Nummer kennzeichnen, damit nicht ordnungsgemäß registrierte Angebote leichter entdeckt werden können.

Eine weitere Neuerung: Die kroatische Regierung will die Gültigkeit bestimmter vorläufiger Vermietungsgenehmigungen bis Ende 2030 verlängern. Ende 2024 betraf das rund 15.000 Vermieter. Damit soll verhindert werden, dass diese ihre Tätigkeit allein wegen auslaufender vorläufiger Genehmigungen einstellen müssen.

Italien: Urlauber können die Nummer schon jetzt überprüfen

Deutlich weiter ist Italien.

Dort müssen Anbieter touristischer Unterkünfte bereits einen sogenannten Codice Identificativo Nazionale (CIN) besitzen.

Diese Identifikationsnummer muss in den entsprechenden Inseraten angegeben werden.

Das Besondere: Urlauber können die Nummer über eine öffentliche Suchfunktion des italienischen Tourismusministeriums selbst überprüfen.

Wer beispielsweise eine Ferienwohnung in Rom, Triest oder an der Adria buchen möchte, kann die angegebene CIN-Nummer mit dem staatlichen Register abgleichen.

Fehlt sie im Inserat, obwohl sie vorgeschrieben ist, sollte vor einer Zahlung nachgefragt werden.

Eine vorhandene Nummer garantiert allerdings weder die Qualität der Unterkunft noch, dass es sich um ein betrugssicheres Angebot handelt. Sie ist ein zusätzlicher Kontrollpunkt.

Auch Wien verschärft die Vorschriften

In Österreich entscheidet jedes Bundesland über die Umsetzung des neuen europäischen Registrierungssystems.

Wien hat für 1. Jänner 2027 eine Registrierungspflicht für touristisch angebotene Wohnungen vorgesehen. Bereits inserierte Unterkünfte sollen eine Übergangsfrist bis Ende März erhalten.

Ziel ist es unter anderem, unerlaubte Kurzzeitvermietungen leichter aufzudecken und regulären Wohnraum zu schützen.

Bereits jetzt gelten in Wien Beschränkungen für die kurzfristige Vermietung von Wohnungen. Insbesondere ist die zeitweilige Vermietung der eigenen Wohnung grundsätzlich auf 90 Tage jährlich begrenzt, sofern keine entsprechende Ausnahmegenehmigung besteht.

Drei Dinge sollten Urlauber vor der Zahlung beachten

Gerade bei frühzeitigen Buchungen für Sommer 2027 lohnt sich eine sorgfältige Kontrolle.

Zunächst sollten Urlauber prüfen, ob am jeweiligen Reiseziel bereits eine Registrierungspflicht gilt und ob die angebotene Unterkunft die erforderlichen Angaben enthält.

Ebenso wichtig sind der tatsächliche Gesamtpreis, mögliche Reinigungsgebühren und die Stornobedingungen. Bei Unterkünften für einen festgelegten Reisezeitraum besteht grundsätzlich kein automatisches 14-tägiges Rücktrittsrecht wie bei vielen gewöhnlichen Online-Einkäufen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Vermieter nach einer bestätigten Buchung plötzlich zusätzliche Überweisungen außerhalb der Buchungsplattform verlangen.

Die österreichische Watchlist Internet warnte 2026 ausdrücklich vor Betrugsnachrichten, die sogar korrekte Namen und Reisedaten enthalten können.

Wer seinen Urlaub für 2027 plant, sollte deshalb nicht nur Preis, Lage und Bewertungen vergleichen. Auch die Registrierung der Unterkunft und die Zahlungsbedingungen können entscheidend sein.