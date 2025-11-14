Fernwärme-Schock: Wiener zahlen doppelt so viel wie Linzer

Während die Wien Energie Rekordgewinne verbucht, droht Fernwärmekunden zum Jahreswechsel die nächste Preiserhöhung. Die Grünen fordern nun Bürgermeister Ludwig zum Handeln auf.

Mit Beginn des Spätherbsts wächst bei vielen Wienern die Sorge vor der kommenden Heizkostenabrechnung. Laut einer aktuellen Mitteilung der Grünen steht zum Jahreswechsel für sämtliche Kunden der Wiener Fernwärme eine weitere Preissteigerung von 15 Prozent bevor. Nach den erheblichen Erhöhungen der vergangenen Jahre verschärft sich damit die finanzielle Belastung für mehr als 470.000 Haushalte in Wien weiter, erklärt Peter Kraus, Vorsitzender der Wiener Grünen.

Die Wiener Bevölkerung zahle seit Jahren Fernwärmetarife, die in keiner angemessenen Relation zur allgemeinen Entwicklung der Energiepreise stünden. Verschiedene Vergleichsportale wie “waermepreise.at” zeigen laut der Aussendung, dass Wien im oberen Preissegment rangiert. Erschwerend kommt hinzu, dass die Fernwärme ein Monopol darstellt – Verbraucher haben keine Alternative, den Anbieter zu wechseln.

Zur Kontrolle dieser Preisgestaltung existiert eine Preiskommission, deren Empfehlungen der Bürgermeister entweder zustimmen oder ablehnen kann. “Die Wiener leiden seit Jahren unter überhöhten Fernwärmepreisen – und die Belastung spitzt sich weiter zu. Die Idee, dass sich die Wien Energie selbst reguliert, funktioniert schlicht nicht. Bürgermeister Ludwig hätte mehrfach eingreifen können – hat es aber nicht getan. Es ist jetzt höchste Zeit, dass der Bürgermeister die Energiepreise senkt und eine unabhängige Kontrollbehörde schafft”, so Kraus.

Preisspirale seit 2022

Der Bürgermeister hätte demnach die Möglichkeit, die Energiekosten zu reduzieren und gegen überhöhte Tarife vorzugehen. Die Preisspirale bei der Fernwärme begann laut Kraus 2022, als Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) eine drastische Preiserhöhung von 92 Prozent bei der Fernwärme genehmigte. In den darauffolgenden Jahren 2023 und 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 850 Millionen Euro.

Statt einer tatsächlichen Preissenkung arbeite die Wien Energie mit einem Rabattsystem: Der hohe Grundpreis bleibe bestehen, werde jedoch durch Nachlässe künstlich reduziert, um ein scheinbar “angemessenes Niveau” zu suggerieren. Diese Rabatte werden nun zum Jahreswechsel verringert.

Drastische Preisunterschiede

Kraus warnt, dies sei erst der Anfang: Die Wien Energie könne die Rabatte schrittweise weiter kürzen, bis der überhöhte Höchstpreis vollständig zum Tragen kommt. Dieser liege derzeit bei 160 Euro pro Megawattstunde ohne Rabatte – ein unverhältnismäßig hoher Wert. Zum Vergleich: In Linz beträgt der Höchstsatz lediglich 81,59 Euro pro Megawattstunde.

Kraus kündigt an, dass er kommende Woche im Wiener Landtag einen Antrag mit mehreren Forderungen einbringen wird, darunter die Einberufung der Preiskommission, um die Preisgestaltung neu zu bewerten und mehr Transparenz durch eine unabhängige Kontrollbehörde.