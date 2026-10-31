FinanzOnline in Österreich: Warum dein altes Passwort zur Sackgasse werden kann

Der Steuerausgleich steht an, doch plötzlich scheitert schon die Anmeldung. Beim Zugang zu FinanzOnline läuft eine Umstellung, die nicht erst 2027 beginnt. Wer sein Passwort vergisst oder das Handy wechselt, sollte einige wichtige Unterschiede kennen.

FinanzOnline gehört für viele Menschen zu den Behördenwegen, die sie nur gelegentlich erledigen. Genau dann fällt auf, dass eine Kennung fehlt oder der Bestätigungscode auf dem alten Smartphone liegt. Seit Oktober hat sich zudem ein bisheriger Ausweg geändert: Die gewohnte Online-Selbstrücksetzung privater FinanzOnline-Zugangsdaten steht nicht mehr zur Verfügung.

Passwort vergessen: Der erste Blick sollte der ID Austria gelten

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Die aktuelle Anmeldehilfe nennt dafür den 1. Oktober 2026 als Stichtag. Wer sein bisheriges FinanzOnline-Passwort vergessen hat, sollte deshalb zuerst prüfen, ob bereits eine funktionierende ID Austria vorhanden ist.

Damit ist der direkte Einstieg möglich. Die alten FinanzOnline-Zugangsdaten werden dafür nicht benötigt.Ein vergessenes FinanzOnline-Passwort muss also nicht bedeuten, dass ein Behördenbesuch nötig wird.

Anders liegt der Fall, wenn das Signaturpasswort der ID Austria selbst fehlt. Dafür gelten eigene Wiederherstellungswege. FinanzOnline-Passwort, ID-Austria-Passwort und der zusätzliche Bestätigungscode sind verschiedene Dinge. Wer sie verwechselt, landet schnell bei einer Anleitung, die sein Problem nicht löst.

Wer ID Austria nicht nutzen kann, sollte einen Termin beim Finanzamt vereinbaren. Dort wird geprüft, welche Zugangsmöglichkeit infrage kommt. Termine lassen sich auch unter 050 233 700 vereinbaren. Neue klassische Kennungen gibt es nicht unabhängig von den rechtlichen Voraussetzungen.

Welche Termine beim FinanzOnline Zugang wichtig sind

Die neue FinanzOnline-Verordnung wurde am 11. September 2026 veröffentlicht und tritt am 1. Jänner 2027 in Kraft. Dieser Tag ist jedoch kein allgemeiner Abschalttag für alle bestehenden privaten Zugänge. Teile der Umstellung sind bereits in den heute geltenden Regeln enthalten.

Neue klassische Zugangsdaten dürfen natürliche Personen nur in bestimmten Ausnahmefällen beantragen. Dazu gehören fehlende Berechtigung zur Registrierung einer entsprechenden elektronischen Identität oder die Unzumutbarkeit sowohl ihrer Registrierung als auch ihrer Verwendung. Bestimmte berufliche Parteienvertreter fallen ebenfalls unter Sonderregeln.

Für bestehende Kennungen ist ein anderer Termin wesentlich: Ab 1. Oktober 2029 sieht die Verordnung deren Außerkraftsetzung bei natürlichen Personen vor, sofern kein Ausnahmefall vorliegt. Außerhalb dieser Ausnahmen ist eine frühere Deaktivierung vorgesehen, wenn das Finanzamt von einer vorhandenen elektronischen Identität erfährt, insbesondere durch deren Nutzung.

Neben ID Austria kommt auch eine entsprechend anerkannte elektronische Identität eines anderen EU-Staats infrage. Eine beliebige nationale Behörden-App ist damit nicht automatisch für FinanzOnline geeignet.

Neues Handy: Das alte Gerät nicht vorschnell löschen

Bei der Anmeldung mit klassischen FinanzOnline-Kennungen ist seit Oktober 2025 ein zweiter Faktor verpflichtend. Zusätzlich zum Passwort wird etwa ein Code aus einer Authenticator-Anwendung benötigt. Bei ID Austria ist die Zwei-Faktor-Anforderung bereits erfüllt.

Wer die gesonderte FinanzOnline-Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt und das Handy wechselt, sollte zuerst das neue Gerät registrieren und danach das alte entfernen. Das lässt sich erledigen, solange der bisherige Zugang noch funktioniert.

Bei der Einrichtung wird außerdem ein persönlicher Wiederherstellungscode bereitgestellt. Mit diesem und den Zugangsdaten kann nach Verlust des registrierten Geräts ein neues hinterlegt werden. Fehlen sowohl Gerät als auch Wiederherstellungscode, lässt sich diese FinanzOnline-Authentifizierung nicht selbst wiederherstellen.

Für die Anwendung ist keine kostenpflichtige Authenticator-App erforderlich. Geeignete Lösungen können auch auf Tablet oder Computer laufen. Für einen Gerätewechsel bei ID Austria gelten eigene Anleitungen.

Auch ohne österreichischen Pass ist ID Austria möglich

Für Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist ein Punkt besonders wichtig: ID Austria ist nicht österreichischen Staatsbürgern vorbehalten. Erforderlich ist ein glaubhaft gemachter Inlandsbezug, beispielsweise durch eine Meldebestätigung, einen Studien- oder Arbeitgebernachweis.

Als Registrierungsstellen kommen Landespolizeidirektionen, Dienststellen des Finanzamtes und bestimmte Gemeinden infrage. Nicht jede Gemeinde betreut jeden Personenkreis. Vor dem Termin sollten deshalb Zuständigkeit und benötigte Unterlagen geklärt werden; ein amtlicher Lichtbildausweis gehört dazu.

Auch ein Smartphone ist nicht unter allen Umständen zwingend. Für ID Austria können beispielsweise kompatible Sicherheitsschlüssel oder geeignete Signaturkarten infrage kommen. Vor einem Kauf muss allerdings geklärt sein, ob Gerät und Registrierungsweg tatsächlich passen.

Wenn die Tochter oder der Sohn helfen soll

Seit Jänner 2026 können sich berechtigte Personen in FinanzOnline unentgeltlich durch eine Vertrauensperson vertreten lassen. Die vertretene Person benötigt dafür keinen eigenen FinanzOnline-Zugang. Sie muss volljährig und voll handlungsfähig sein und ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, etwa Pension, erzielen.

Die ebenfalls volljährige und voll handlungsfähige Vertrauensperson meldet sich mit ID Austria oder EU-Login an. Sie darf höchstens vier Personen vertreten. Das unterschriebene amtliche Formular lädt sie direkt in FinanzOnline hoch; nach Prüfung und Genehmigung kann die Vertretung genutzt werden.

Diese Vollmacht reicht weit: Sie ermöglicht auch Rückzahlungsanträge und Änderungen der Bankverbindung. Technisch lässt sie sich nicht auf einen einzelnen Steuerausgleich begrenzen. Sie umfasst keine Zustellvollmacht, erlaubt aber Einsicht in elektronisch zugestellte Dokumente. Deshalb braucht es uneingeschränktes Vertrauen; ein Widerruf ist möglich.

Was du vor dem nächsten Steuerausgleich prüfen solltest

Ein kurzer Test des eigenen Zugangs kann spätere Umwege ersparen: Funktioniert die Anmeldung? Ist das registrierte Gerät noch verfügbar? Liegt der Wiederherstellungscode sicher und auffindbar? Soll eine zulässige Vertretung eingerichtet werden?

Wer die Arbeitnehmerveranlagung ohne eigenen Online-Zugang erledigen möchte, kann weiterhin das Formular L 1 samt nötigen Beilagen per Post übermitteln oder beim Finanzamt abgeben. Geeignete Originalformulare lassen sich bestellen.

Vorsicht gilt bei Nachrichten, die wegen einer angeblich ablaufenden FinanzOnline-ID zur sofortigen Aktualisierung auffordern. Vor solchen Maschen und gefälschten Webseiten wurde zuletzt am 18. Oktober gewarnt. Den Zugang deshalb über die selbst aufgerufene offizielle FinanzOnline-Seite prüfen und Zugangsdaten oder Bestätigungscodes nicht über zugeschickte Links eingeben.