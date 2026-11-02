Fitness-Star stirbt mit nur 29 Jahren bei Motorradunfall

Sein Körper war sein Kapital, das Motorrad seine Freiheit. Dann folgt eine Fahrt in der Nacht, die eine Community fassungslos zurücklässt.

Der US-amerikanische Fitness-Influencer Liam Fitzgerald ist tot. Er wurde 29 Jahre alt und verunglückte mit dem Motorrad. Seine Freundin Jamie Lyn Rinaldi gab seinen Tod am 30. Oktober 2026 öffentlich bekannt.

Der Unfall passierte am 30. Oktober 2026 gegen 2 Uhr in der Früh. Ersthelfer unternahmen noch Rettungsversuche, doch der 29-Jährige war nicht mehr zu retten.

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Emotionale Worte

Über Ort und Hergang des Unfalls ist derzeit nichts Näheres bekannt. Jamie Lyn Rinaldi informierte in den sozialen Medien über den Tod ihres Partners. Sie schrieb: „Es gibt keine Worte, um den Schmerz über diesen Verlust zu beschreiben“.

Der Verlust sei „herzzerreißend und schwierig für alle, die ihn kannten und liebten“. Seine Fans bat sie, in Gedanken und Gebeten bei seiner Familie und seinen Freunden zu sein. Ihren Beitrag beendete sie mit den Worten: „Ruhe in Frieden, Liam. Wir lieben dich so sehr“.

Leben in Miami

Mit seinen Fitness-Videos zog Fitzgerald mehr als eine Million Menschen in den Bann. Beruflich war er als Fitnesstrainer und Coach tätig. Auf Instagram gewährte er regelmäßig Einblicke in sein Leben in Miami, wo er sich mit 24 Jahren niedergelassen hatte.

Seine Wurzeln lagen in Evansville im US-Bundesstaat Wisconsin. Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte er in Washington, später übersiedelte er nach Arizona.

Motorräder nahmen in Fitzgeralds Leben einen hohen Stellenwert ein. Diese Leidenschaft teilte auch Jamie Lyn Rinaldi.

Auf Instagram zeigte das Paar immer wieder, wie es seinem gemeinsamen Hobby nachging.