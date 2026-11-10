Flacher Bauch durch Pilates: Was viele nicht wissen

Pilates soll den Bauch schrumpfen lassen. Die Studienlage zeigt, dass die Veränderung an einer ganz anderen Stelle ansetzt.

Pilates verändert den Bauch durchaus sichtbar, allerdings nicht so, wie es vielfach versprochen wird. Den Ausschlag geben ein kräftigerer Core und eine verbesserte Haltung, nicht ein gezielter Abbau von Bauchfett. Entsprechende Hinweise liefern Studien.

„Die kurze Antwort: Ja, der Bauch kann sich durch Pilates verändern.“ Das Training beschränkt sich dabei nicht auf die oberflächlichen Bauchmuskeln, sondern verbessert das Zusammenspiel der gesamten Muskulatur rund um Bauch, Rücken und Becken. In Roll-ups und Planks wird der Core deutlich beansprucht, wodurch die Körpermitte Form und Stabilität gewinnt.

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Im Zentrum steht bei Pilates die tiefe Rumpfmuskulatur, die im Alltag für Halt sorgt. Bauch, Rücken und Becken werden dabei gezielt im Verbund angesprochen.

Verbessert sich die neuromuskuläre Kontrolle, kann die Körpermitte straffer wirken, ohne dass damit zwangsläufig weniger Fett einhergeht. Häufig unterschätzt wird die Haltung, die nebenbei mittrainiert wird und das Erscheinungsbild der Körpermitte verändert.

Studienlage

Laut Women’s Health kräftigt Pilates die gesamte Rumpfmuskulatur. Eine im Journal of the International Society of Sports Nutrition veröffentlichte Studie stellte bei Frauen mit Pilates-Erfahrung nach zehn Trainingswochen eine bessere Ausdauer der Rumpfmuskulatur fest.

Die Auswertung von zwölf Studien mit rund 540 Frauen im Fachjournal Sports ergab Verbesserungen bei Körpergewicht und BMI. Beim Taillenumfang und beim Körperfettanteil zeigte sich allerdings kein klarer Effekt. Eine weitere Analyse, die 13 Studien mit insgesamt 783 Teilnehmenden umfasste, lieferte Hinweise darauf, dass Pilates unterschiedliche Aspekte der Körperhaltung verbessern kann.

Regelmäßigkeit entscheidet

„Pilates ist Bewegung und Teil eines aktiven Lebensstils. Aber es gibt keinen Grund für das Versprechen, dass Pilates Fett am Bauch besonders effektiv verschwinden lässt.“ Für einen kräftigeren Core ist vor allem Regelmäßigkeit ausschlaggebend.

Zwei oder mehr Einheiten pro Woche können einen Trainingsreiz setzen, vorausgesetzt, die Übungen fordern dich tatsächlich. Steht vor allem der Abbau von Körperfett im Vordergrund, empfiehlt sich die Kombination von Pilates mit Walking, Laufen oder Radfahren.

Krafttraining unterstützt zusätzlich den Aufbau von Muskulatur.