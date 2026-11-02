Flieger statt Frost: Sechs Orte, an denen der Winter ausfällt

Zu Hause fällt der erste Schnee, nur wenige Flugstunden entfernt lockt Sonne bei 20 Grad. Sechs Ziele machen den Dezember zum Sommerersatz.

Während in Österreich der Winter Einzug hält, herrschen rund um das Mittelmeer und den Atlantik im Dezember milde Verhältnisse mit Sonne und Temperaturen um die 20 Grad. Die Ziele sind in drei bis fünf Stunden Flugzeit erreichbar und eignen sich für Strandspaziergänge, Besichtigungen und einen Kaffee auf der Terrasse. Ein Langstreckenflug ist dafür nicht nötig.

Die Wahl muss nicht zwingend auf Teneriffa oder Gran Canaria fallen. Von Marokko über Portugal und das Mittelmeer bis ans Rote Meer finden sich Reiseziele, deren durchschnittliche Tageshöchstwerte im Dezember zwischen 17 und 23 Grad liegen. Die Spanne reicht von Agadir bis Hurghada.

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Atlantik-Ziele

Agadir: Die Stadt an der marokkanischen Atlantikküste ist von Wien aus nach etwa drei bis dreieinhalb Stunden Flug erreicht. Im Dezember steigt das Thermometer tagsüber im Schnitt auf rund 22 Grad. Neben dem langen Sandstrand und der Promenade sorgen Ausflüge ins Surferstädtchen Taghazout sowie eine Verbindung mit einem Aufenthalt in Marrakesch für Abwechslung.

Madeira: Auf der portugiesischen Atlantikinsel steht die Natur im Vordergrund, weniger der klassische Badeurlaub. Funchal kommt im Dezember auf etwa 21 Grad.

Die Witterung ist wechselhaft, in den Bergen ist es kühler und es regnet öfter. Geprägt wird die Blumeninsel von Levadas, Steilküsten und dem berühmten Silvesterfeuerwerk.

Weiter östlich

Malta: Auf dem Inselstaat liegen die Temperaturen im Dezember im Schnitt bei rund 17 Grad. Wer historische Sehenswürdigkeiten ohne großen Touristenandrang erkunden möchte, ist vor allem in Valletta richtig, wo enge Gassen, Gebäude und kleine Restaurants warten. Die Nachbarinsel Gozo bietet Ruhe und Landschaft, die zu ausgedehnten Spaziergängen einladen.

Zypern: Als Mittelmeerinsel im Süden bleibt Zypern mild. Rund um Larnaka messen die Temperaturen im Dezember etwa 19 Grad.

Sehenswert ist Paphos mit seinen archäologischen Stätten, ebenso lohnen Ausflüge ins Troodos-Gebirge, wo es deutlich kühler sein kann. Mit vereinzelten Regentagen muss gerechnet werden.

Djerba: Die tunesische Insel gilt im Sommer als Klassiker, im Dezember stellt sie eine ruhige Alternative dar. Tagsüber sind es etwa 18 Grad, die Wassertemperatur liegt ebenfalls bei rund 18 Grad. Das Strand- und Hotelangebot ist eingeschränkt, dafür lässt sich die Insel entspannt erkunden, etwa mit einem Besuch in Houmt Souk und einem Blick auf die traditionelle Architektur.

Hurghada: Am Roten Meer werden im Dezember im Schnitt rund 23 Grad erreicht, das Wasser hat angenehme 23 bis 24 Grad. Geboten werden Strandresorts, Wassersport und Ausflüge zu den Korallenriffen.

Der Flug dauert ungefähr viereinhalb bis fünf Stunden.