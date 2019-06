Illegale Glücksspiele: Fordern Sie Ihre Verluste zurück!

Teile diesen Beitrag:







In Österreich gibt es keinen legalen Anbieter von Online-Glücksspielen außer die Casinos Austria mit ihrer Plattform win2day. AdvoFin fordert für Sie Ihr verlorenes Geld zurück!



Es gibt im Internet sehr viele unterschiedliche Online Casinos, in welchen man ganz einfach und unkompliziert spielen kann – die Eintrittsbarrieren sind hier oftmals erschreckend gering. Derzeit bieten über 500 Plattformen entsprechend Casino-Spiele in Österreich an – dies meistens mit Lizenzen aus Malta, Gibraltar, Irland oder Curacao.

Alleine in Österreich sind gemäß einer Studie mehr als 800.000 Spieler bei illegalen Anbietern registriert – am Tag werden auf diesen Plattformen über € 400.000 verspielt! Bei den internationalen Anbietern ohne österreichische Lizenz gibt es keinen Spielerschutz, keine kontrollierten Spielprogramme, keine Auszahlungsgarantie, keine Rücksicht auf Spielsüchtige usw.

Der österreichischer Prozessfinanzierer AdvoFin startet eine Sammelklage gegen nicht bewilligten Online-Casinos.

Nur eine Lizenz in Österreich

In Österreich ist es so, dass es, bis auf eine einzige Ausnahme, kein legales Online-Glücksspiel gibt. Lediglich die staatlichen Lotterien, die Casinos Austria mit ihrer Plattform win2day dürfen Online Casino-Spiele in Österreich anbieten. Ansonsten ist das Anbieten von Internet-Glücksspielen hierzulande nicht erlaubt.

Diese Einschränkung ist v.a. zur Sicherstellung der Einhaltung der Spielerschutzgesetze vorgesehen. Die aus dem Ausland operierenden Online Casino (z. B. Bwin, Mr. Green, LeoVegas, Interwetten Casino etc.) berufen sich als Grundlage für die Legalität Ihres Angebots in Österreich regelmäßig auf die Dienstleistungsfreiheit für Unternehmen in der Europäischen Union. Diese erlaubt den Unternehmen grundsätzlich ihre Dienstleistungen innerhalb der europäischen Union anzubieten. Dagegen spricht allerdings ganz klar das österreichische Glücksspielgesetz und damit dessen Schutzwirkung.

Sammelklage gegen illegale Anbieter

Diese Rechtslage hat der österreichische Prozessfinanzierer AdvoFin bzw. die beauftragten Rechtsanwälte gründlich geprüft und Sammelklage gegen Anbieter dieser in Österreich nicht bewilligten Online-Casinos gestartet. Hierzulande steht der gesetzliche Spielschutz klar über der Dienstleistungsfreiheit. Oder anders gesagt: Spielerschutz sticht Dienstleistungsfreiheit. Diese Tatsache wurde auch schon sowohl von österreichischen wie auch von europäischen Höchstgerichten bestätigt.

Ohne österreichische Glücksspiel-Lizenz ist das Spielangebot, das ein Spielteilnehmer aus Österreich mit einem Online-Casino ohne österreichische Lizenz vertraglich eingeht, somit nichtig, sprich ungültig. Darauf bezieht AdvoFin den Rückforderungsanspruch seiner Kunden und fordert für diese mit Hilfe der beauftragten Rechtsanwälte die Zahlungen an die illegalen Casino Anbieter zurück!

>>DIREKT ZUR SAMMELKLAGE KOMMEN SIE HIER<<

Online Casinos stellen das größte Segment des Online Glücksspiels dar – dies obwohl bis auf ganz wenige Ausnahmen das Anbieten von Online Casinospielen in Österreich und Deutschland ausnahmslos verboten ist. Täglich werden auf diesen Plattformen in Österreich mehr als 400.000 EUR verspielt.

Kontakt:

Advofin Prozessfinanzierung AG

Lothringerstraße 14, 1030 Wien

Telefonnummer: +43-(0)1-26 22 21-17

E-Mail: office@advofin.at

Web: www.advofin.at