Maximilian Krauss: “Wir fordern die Abschaffung der WK-Zwangsmitgliedschaft!”

Anlässlich der bevorstehenden WK-Wahlen trafen wir den Wiener Stadtrat und Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend Maximilian Krauss und Alexander Mitrović, den Kandidaten auf dem fünften Platz für den Bereich Gastronomie der Freiheitlichen Wirtschaft Wien.

KOSMO: Mit welchen Problemen treten Unternehmen am häufigsten bezüglich der Wirtschaftskammer an Sie heran?

Maximilian Krauss: Die Wirtschaftskammer muss im Allgemeinen mehr zu einer Service-Stelle für Unternehmer werden. Viele Unternehmer klagen über bürokratische Hürden und dass es schwierig ist, Unterstützung zu bekommen. Für mich bedeutet dies, dass man hier bei den Funktionären in der WK sparen muss, sodass mehr Geld in die direkte Serviceleistungen für die Unternehmer investiert wird. Ein großer Streitpunkt ist auch die Zwangsmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer. Jetzt ist die Situation so, dass jeder Unternehmer automatisch Mitglied bei der WK werden und Mitgliedsbeitrag zahlen muss. Uns schwebt vor, dass man das auf ein Model der Freiwilligkeit hebt. Viele Unternehmer beschweren sich, dass sie hohe Gebühren bezahlen müssen. Gleichzeitig wird für die Gelder, die durch die Mitgliedsbeiträge lukriert werden, zu wenig geboten. Die WK muss durch ihre Angebote für Unternehmer so interessant sein, dass sie freiwillig und gerne Mitglied werden möchten.

Ein großer Streitpunkt im Bereich der Gastronomie ist das Rauchverbot…

Die FPÖ ist die einzige Partei, die gegen das Rauchverbot eingetreten ist und auch weiterhin fordert, dass die alte Lösung wieder eingeführt werden muss. Für Bars und Nachgastronomie muss es eine Ausnahme in diesem Bereich geben bzw. das generelle Rauchverbot muss zurückgenommen werden. Grundsätzlich muss für Lokale, in welchen nicht gegessen wird, eine Übergangfrist geschaffen werden. Dazu gehören Shisha-Bars und jene Lokale, die das neue Gesetz und die umgesetzten Sofortmaßnahmen in den Ruin getrieben haben.