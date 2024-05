Forex Trading: 6 Strategien, die man kennen sollte

Beim Forex Trading werden verschiedene Währungspaare gegeneinander gehandelt und dadurch Profite erzielt. Dabei investieren Anleger nicht direkt in die Währungen, sondern spekulieren auf mögliche Schwankungen der Kurse. Forex Trading bietet damit eine interessante Trading-Option, mit der steigende und fallende Kurse für mögliche Gewinne genutzt werden können. Verschiedene Strategien sollen Anlegern dabei helfen, gelungene Trades zu machen und mit Forex Trading erfolgreich zu werden.

Einführung in Forex

Der Begriff Forex steht für Foreign Exchange und kann als Devisenhandel übersetzt werden. Auf dem Forex Markt können deshalb verschiedene Währungspaare gegeneinander gehandelt werden. Dabei unterscheidet man zwischen Majors, Minors und Exotics. In welche Kategorie der jeweilige Trade fällt, hängt von den Währungen ab, die darin enthalten sind. In Major-Paaren ist bspw. immer der US-Dollar vertreten, in Minor-Paaren werden große Fiatwährungen wie der Euro gehandelt. Bei Exotics spricht man wiederum von Währungen, die weltwirtschaftlich weniger Einfluss haben. Dabei kann z. B. der australische Dollar gegen die norwegische Krone gehandelt werden. Es gibt dabei Währungen, die als besonders sicher gelten, während andere starken Kursschwankungen ausgesetzt sind. In welche Richtung es gehen soll, hängt ganz von den Bedürfnissen des Anlegers ab. Um Forex Trading erfolgreich zu betreiben, ist ein gutes Verständnis weltwirtschaftlicher Ereignisse vonnöten. Da wirtschaftliche und politische Veränderungen die Kurse der Währungen beeinflussen, kann dadurch deutlich besser prognostiziert werden, wie sich die Kurse zueinander verändern werden. Dazu gibt es aber auch verschiedene Strategien, die auf dem Forex Markt angewendet werden können.

Hilfreiche Strategien für Forex

Um mögliche Verluste zu minimieren und Risiken auf beim Forex Trading zu verringern, wurden verschiedene Strategien entwickelt, die von erfahrenen Anlegern angewandt werden. Diese sechs Strategien gelten als besonders beliebt:

Forex Hedging : Mit Forex Hedging soll das Risiko auf Verlust gemindert werden, in dem korrelierende Währungspaare herangezogen und gegengleiche Prognosen abgegeben werden. So kann bspw. eine Long-Position auf EUR/USD parallel zu einer Short-Position auf USD/CHF abgeschlossen werden. Während sich die Verluste von einem Trade oftmals durch den anderen ausgleichen, werden dadurch natürlich auch geringere Profite erzielt.

: Mit Forex Hedging soll das Risiko auf Verlust gemindert werden, in dem korrelierende Währungspaare herangezogen und gegengleiche Prognosen abgegeben werden. So kann bspw. eine Long-Position auf EUR/USD parallel zu einer Short-Position auf USD/CHF abgeschlossen werden. Während sich die Verluste von einem Trade oftmals durch den anderen ausgleichen, werden dadurch natürlich auch geringere Profite erzielt. Forex Scalping : Beim Scalping werden in sehr kurzen Abständen Positionen auf dieselben Währungspaare eröffnet und wieder geschlossen. Diese sind oftmals nur Sekunden oder Minuten aktiv. Damit wird ein Trend nicht von Anfang bis Ende begleitet, sondern in kurzen Abschnitten genutzt.

: Beim Scalping werden in sehr kurzen Abständen Positionen auf dieselben Währungspaare eröffnet und wieder geschlossen. Diese sind oftmals nur Sekunden oder Minuten aktiv. Damit wird ein Trend nicht von Anfang bis Ende begleitet, sondern in kurzen Abschnitten genutzt. Forex Optionen : Im Forex Trading ist es nicht nur möglich, Währungspaare sofort gegeneinander zu handeln, sondern es können auch Optionen für spätere Trades gekauft werden. Damit sichern sich Anleger die Chance, zu einem späteren Zeitpunkt einen Handel abzuschließen, z. B. wenn in Folge wichtige politische Veränderungen anstehen.

: Im Forex Trading ist es nicht nur möglich, Währungspaare sofort gegeneinander zu handeln, sondern es können auch Optionen für spätere Trades gekauft werden. Damit sichern sich Anleger die Chance, zu einem späteren Zeitpunkt einen Handel abzuschließen, z. B. wenn in Folge wichtige politische Veränderungen anstehen. Positions-Trading : Beim Positions-Trading planen Anleger langfristig und halten eine Position über Monate oder sogar Jahre. Dies ergibt vor allem dann Sinn, wenn wirtschaftliche Veränderungen absehbar sind und sich Währungskurse auch in der Vergangenheit möglichst gleichmäßig entwickelt haben.

: Beim Positions-Trading planen Anleger langfristig und halten eine Position über Monate oder sogar Jahre. Dies ergibt vor allem dann Sinn, wenn wirtschaftliche Veränderungen absehbar sind und sich Währungskurse auch in der Vergangenheit möglichst gleichmäßig entwickelt haben. Ichimoku-Clouds : Die Ichimoku-Cloud ist ein Indikator, der auf Charts angezeigt werden kann, um bei erfolgreicheren Prognosen zu helfen. Dabei werden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus definiert und so wichtige Marktsignale leichter erkannt.

: Die Ichimoku-Cloud ist ein Indikator, der auf Charts angezeigt werden kann, um bei erfolgreicheren Prognosen zu helfen. Dabei werden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus definiert und so wichtige Marktsignale leichter erkannt. Non-farm Payrolls: Die Non-farm Payrolls (NFP) sind ein besonders aussagekräftiger Maßstab für die US-amerikanische Wirtschaft. Mit diesem Indikator wird angegeben, wie viele Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft in einem Monat geschaffen wurden. Damit gibt der Wert wichtige Aufschlüsse über die US-amerikanische Marktwirtschaft und den damit verbundenen US-Dollar. Viele Trader von Major-Paaren nutzen NFP-Daten deshalb, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Forex Trading ermöglicht es Anlegern, verschiedene Währungspaare gegeneinander zu handeln und damit Profite zu erzielen. Verschiedene Strategien können dabei helfen, Risiken zu minimieren und bessere Prognosen zu machen. Viele der Strategien haben ihre Vor- und Nachteile, Erfolge garantieren können sie natürlich nicht. Trotzdem ist es wichtig, sich bei regelmäßigem Trading ein System zu überlegen, nachdem die jeweiligen Entscheidungen getroffen werden.

So stellen Anleger sicher, dass sie aus eigenen Fehlern lernen und ihre persönliche Strategie verfeinern können.