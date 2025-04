FPÖ-Paradox: Warum Migranten bei der Wien Wahl für Nepp stimmten

Trotz scharfer Migrationskritik punktet die FPÖ ausgerechnet bei Wählern mit Wurzeln in Ex-Jugoslawien und der Türkei – ein überraschendes Ergebnis der Wien-Wahl 2025.

Die FPÖ verzeichnete bei der Wien-Wahl 2025 einen beachtlichen Stimmenzuwachs von 13,24 Prozentpunkten und erreichte mit 20,35 Prozent den zweiten Platz hinter der SPÖ, die 39,38 Prozent der Stimmen für sich gewinnen konnte. Trotz dieses Wahlerfolgs bleibt den Freiheitlichen der Weg in die Stadtregierung verwehrt, da Bürgermeister Michael Ludwig eine Koalition mit der FPÖ kategorisch ausschließt. FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp richtet sich daher auf die Oppositionsrolle ein und kündigt an, verstärkt „Skandale der SPÖ“ aufdecken und Kontrollfunktionen wahrnehmen zu wollen – Aufgaben, für die seine Partei durch das starke Wahlergebnis nun über erweiterte Möglichkeiten verfügt.

Migrationshintergrund kein Hindernis

Bemerkenswert an der Wähleranalyse ist vor allem das Abschneiden der FPÖ bei Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund. Die Partei konnte bei 25 Prozent der in Ex-Jugoslawien geborenen österreichischen Staatsbürger sowie bei 21 Prozent der Wahlberechtigten mit türkischen Wurzeln punkten. Damit landeten die Freiheitlichen in beiden Wählergruppen auf dem zweiten Platz – ungeachtet ihrer oft kritischen Haltung gegenüber Zuwanderung und ihrer Forderungen nach konsequenteren Abschiebungen.

Politikwissenschaftler erklären diesen scheinbaren Widerspruch mit verschiedenen Faktoren. Viele Wähler mit Migrationshintergrund entscheiden sich bewusst aus Protest gegen etablierte Parteien für die FPÖ oder äußern durch ihre Stimmabgabe Unzufriedenheit mit der bisherigen Integrationspolitik. Themen wie persönliche Sicherheit und soziale Gerechtigkeit spielen dabei eine wichtigere Rolle als die migrationspolitische Rhetorik. Die FPÖ hat diese Wählergruppen im Wahlkampf gezielt mit Botschaften zu Sozialleistungen und Fairness angesprochen.

⇢ Alkohol, Selfies, Ausweispflicht: Was Sie bei der Wien Wahl 2025 wissen müssen!



SPÖ bleibt dominant

Die stärkste Kraft bei diesen Wählergruppen bleibt allerdings die SPÖ, die bei den Wahlberechtigten mit ex-jugoslawischem Hintergrund auf 44 Prozent und bei jenen mit türkischem Migrationshintergrund sogar auf 46 Prozent kam – und damit in beiden Gruppen besser abschnitt als im gesamten Wiener Durchschnitt. Die übrigen Parteien – Grüne, NEOS, ÖVP und KPÖ – blieben in diesen Wählergruppen deutlich unter ihren Gesamtergebnissen und erreichten jeweils weniger als sieben Prozent.

Wie aus den Wählergruppenanalysen der APA (Austria Presse Agentur) hervorgeht, konnte die FPÖ somit insbesondere bei zwei Bevölkerungsgruppen überdurchschnittlich viele Stimmen für sich gewinnen. In serbischsprachigen und türkischen Communities werden die Wahlergebnisse intensiv diskutiert. Das wachsende politische Gewicht dieser Bevölkerungsgruppen in Wien gewinnt zunehmend auch nationale Aufmerksamkeit.

⇢ Wien-Showdown: Wer wird Ludwigs Koalitionspartner? ÖVP am Tiefpunkt