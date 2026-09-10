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Sicherheitsstreit

FPÖ schlägt Alarm: Neues Polizeimodell macht Wien unsicherer

FPÖ schlägt Alarm: Neues Polizeimodell macht Wien unsicherer
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein neues Polizei-Dienstmodell sorgt in Wien für Alarm: FPÖ-Politiker sehen die Sicherheit gleich zweier Bezirke in Gefahr.

Die Wiener FPÖ hat scharfe Kritik am neuen Dienstzeitmodell der Polizei geäußert, das seit dem 1. September in Kraft ist. Landesparteiobmann Dominik Nepp und der nicht amtsführende Stadtrat Stefan Berger sehen in dem Modell eine unmittelbare Verschärfung der Sicherheitslage in der Bundeshauptstadt. Besonders besorgt zeigen sich beide Politiker über eine mögliche Ausdünnung der Polizeipräsenz in jenen Bezirken, in denen das Modell derzeit erprobt wird – konkret in Wien-Leopoldstadt und Wien-Brigittenau.

Nepps Sicherheitswarnung

Nepp macht die veränderten Dienstzeiten mitverantwortlich für eine Häufung von Einbrüchen und Sachbeschädigungen rund um den Vorgartenmarkt und sieht darin ein symptomatisches Beispiel für die Folgen einer reduzierten Polizeipräsenz in kriminalitätsgefährdeten Gebieten. Einsparungen im Sicherheitsbereich führten unweigerlich zu längeren Reaktionszeiten und einer spürbaren Schwächung des Schutzes für die Bevölkerung, so seine Einschätzung. Nepp fordert daher eine Aufstockung der Polizeikräfte sowie eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. „Das neue Modell verschärft die Notlage“, erklärte er, und warnte davor, dass die Polizei „kaputtgespart“ werde.

Bergers Bedenken

Stadtrat Berger rückt in seiner Kritik die Situation der Beamtinnen und Beamten selbst in den Vordergrund. Das neue Modell könnte die ohnehin hohe Belastung im Polizeidienst weiter steigern, was sich letztlich auch auf die Einsatzfähigkeit auswirke. Gerade in einem Beruf, der rasche und richtige Entscheidungen unter Druck erfordere, seien planbare Erholungsphasen unerlässlich. Eine Evaluierung des Modells ist zwar für Dezember angesetzt, deren Aussagekraft stellt die FPÖ jedoch grundsätzlich in Frage – nicht zuletzt deshalb, weil im Testbetrieb regelmäßig Unterstützung aus anderen Bezirken angefordert werden müsse, was die Ergebnisse verzerren dürfte.

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