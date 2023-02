Fragen von US-Amerikanern über Österreich und den Balkan: Was sie verwirrt (FOTO)

Das US-amerikanische Unternehmen CashNetUSA hat eine interessante Karte mit den häufigsten Fragen der US-Bürger über die europäischen Länder veröffentlicht. Dazu analysierte das Unternehmen verschiedene Suchanfragen bei Google und erstellte eine Karte der am häufigsten gestellten Fragen von US-Amerikanern über die einzelnen Länder Europas.

„Warum wird in Österreich Deutsch gesprochen?“ war die Frage, die US-Amerikaner in Bezug auf Österreich am meisten interessierte, während sie über die Länder am Balkan ganz andere „Sorgen“ hatten.

Betreffend Kroatien waren die Amerikaner am meisten von den geografischen Details fasziniert und suchten am häufigsten eine Antwort auf die Frage: „Erstreckt sich Kroatien über die gesamte Adriaküste?“.

Was US-Amerikaner über Europa wissen wollen? (FOTO: CashNetUSA)

Ganz interessante Fragen hatten die US-Amerikaner auch zu den Nachbarländern Kroatiens. So fragten sich, warum Montenegro einen spanischen Namen hat, wollten wissen, ob Serbien Russland unterstützt und warum die ungarische Währung nicht Euro ist.

➤ Außerdem war ihnen nicht klar, warum Bosnien und Herzegowina „zwei Namen“ hat.

Weitere Suchanfragen gingen den Fragen nach, warum Albaner Serbien hassen, warum der Kosovo die Unabhängigkeit wollte und ob Nordmazedonien existiert.