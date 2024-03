Frau findet unbekannten Mann eingesperrt in ihrem Auto (VIDEO)

Eine junge Frau aus Novi Sad, M. Dj., erlebte eine ungewöhnliche Begegnung, als sie einen unbekannten Mann in ihrem Auto vorfand. Sie filmte den Vorfall und teilte das Video online, was zu einer breiten Diskussion und einer Fahndung der Polizei führte.

In einer ungewöhnlichen Situation fand sich M. Dj. (26) aus Novi Sad wieder, als sie einen unbekannten Mann in ihrem Auto vorfand. Anstatt in Panik zu geraten, entschied sie sich, den Vorfall zu filmen und das Video online zu teilen. „Ich sehe, dass die Leute meine Direktheit in dieser unangenehmen Situation sympathisch finden“, sagte sie im Gespräch mit der serbischen Tageszeitung Kurir. Das Video hat mittlerweile mehr als eine Million Aufrufe.

Im Auto eingeschlossen…

Wie der junge Mann in ihr Auto gelangte, bleibt ein Rätsel. „Was sicher ist, ist, dass das Auto nicht aufgeschlossen war. Er konnte das Auto nicht verlassen, bis ich es mit dem Schlüssel aufgeschlossen habe“, erklärte M. Dj. Auf die Frage, wie er ins Auto gekommen ist, sagt er nur: „Ich weiß es nicht.“ Danach holt er seine Sachen von der Rückbank und flüchtet. Die Polizei hat seine Identität mittlerweile durch Fingerabdrücke festgestellt, sucht aber immer noch nach ihm.

M. Dj. erklärte, dass sie das Video aufgenommen hat, um die Identität des Mannes feststellen zu können, falls er fliehen würde. „Ich hörte auf, ihn zu filmen, als er ging, weil ich mich sicher fühlte, aber vorher wusste ich nicht, wie er reagieren würde“, erzählte sie.

Diskussion

Der Vorfall hat eine breite Diskussion in den sozialen Medien ausgelöst. Viele loben M. Dj. für ihre mutige Reaktion, während andere kritisieren, dass sie das Auto nicht aufgeschlossen hätte und stattdessen die Polizei hätte rufen sollen. M. Dj. hat einen Appell an Frauen, die sich in ähnlichen Situationen befinden könnten: „Sie sollten sich nicht zurückziehen, obwohl uns allen eingeredet wird, dass wir das schwächere Geschlecht sind. Sie sollten ihre eigene Meinung haben und konsequent sein.“

Die Polizei sucht weiterhin nach dem unbekannten Mann und M. Dj. hofft, dass ihr Video dazu beitragen wird, ihn zu finden.