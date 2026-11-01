Frei am 7. Jänner 2027? Auf diese Frist kommt es an

Im Dezember feiern, im Jänner noch einmal mit der Familie zusammenkommen: Für manche Menschen in Österreich gehört das zum Winter dazu. Doch die beiden Weihnachtstermine passen nicht automatisch zum Dienstplan. Wer am 7. Jänner 2027 frei haben möchte, sollte einen entscheidenden Unterschied kennen.

Der Weihnachtsbesuch ist geplant, die Familie rechnet mit einem. Im Betrieb steht für Donnerstag, den 7. Jänner, allerdings ein Arbeitstag im Kalender. Für serbisch-orthodoxe Gläubige ist dann Christtag, in Österreich aber kein allgemeiner gesetzlicher Feiertag. Dazu kommt: Die regulären Weihnachtsferien sind zu diesem Zeitpunkt bereits vorbei.

Welches Weihnachtsfest macht arbeitsfrei

Der 25. und 26. Dezember sind in Österreich gesetzliche Feiertage. Das gilt unabhängig davon, welcher Religion Beschäftigte angehören. Wer sein eigenes Weihnachtsfest erst im Jänner begeht, verliert deshalb nicht die Rechte an den Dezemberfeiertagen.

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Der 6. Jänner ist ebenfalls gesetzlicher Feiertag, Heilige Drei Könige. Für serbisch-orthodoxe Familien fällt auf diesen Termin zugleich der Heilige Abend. Der darauffolgende 7. Jänner ist dagegen kein allgemeiner gesetzlicher Feiertag. Aus der Religionszugehörigkeit allein entsteht dafür kein automatischer zusätzlicher freier Tag.

Auch der 24. Dezember und Silvester sind keine allgemeinen gesetzlichen Feiertage. Kollektivverträge oder betriebliche Vereinbarungen können günstigere Regelungen enthalten, etwa einen früheren Dienstschluss. Deshalb lohnt der Blick in die tatsächlich geltenden Bestimmungen.

Beim persönlichen Feiertag ist die Frist entscheidend

Einmal pro Urlaubsjahr dürfen Beschäftigte den Zeitpunkt eines zustehenden Urlaubstages selbst bestimmen. Dieser sogenannte persönliche Feiertag ist kein zusätzlicher Urlaubstag: Er wird vom vorhandenen Urlaubsanspruch abgezogen und steht unabhängig von der Konfession zur Verfügung.

Der entscheidende Punkt ist der Vorlauf. Die Bekanntgabe muss spätestens drei Monate vorher schriftlich erfolgen. Für den 7. Jänner 2027 war damit der 7. Oktober 2026 der maßgebliche Termin. Wer sich erst im November darum kümmert, kann diesen Tag nicht mehr neu mit dem gesetzlichen Dreimonatsvorlauf einseitig festlegen.

Für künftige Termine sollte die Bekanntgabe unterschrieben und nachweisbar beim Arbeitgeber einlangen. Eine bestätigte Übergabe schafft Klarheit. Auf eine mündliche Absprache oder eine beiläufige Chatnachricht sollte man sich für diesen gesetzlichen Anspruch nicht verlassen.

Urlaub bleibt auch nach der Frist möglich

Die abgelaufene Frist bedeutet nicht, dass der 7. Jänner zwingend ein Arbeitstag bleiben muss. Einvernehmlich vereinbarter Urlaub ist weiterhin möglich. Dafür braucht es eine Einigung mit dem Arbeitgeber. Ein eingereichter Wunsch allein ersetzt die Zusage nicht.

Auch Zeitausgleich oder ein abgestimmter Diensttausch können helfen. Entscheidend sind das vorhandene Zeitguthaben, die geltenden Regeln und die Freigabe im Betrieb. Wer mit einem Kollegen tauschen möchte, sollte die Änderung deshalb bestätigen lassen.

Bei besonderen Freistellungsregeln lohnt eine individuelle Prüfung. Für den öffentlichen Dienst können andere Dienstrechtsbestimmungen gelten. Vor einer nicht stornierbaren Reisebuchung sollte jedenfalls feststehen, welche Tage tatsächlich frei sind.

Zwei Urlaubstage können fünf freie Tage ergeben

Der Kalender bietet Anfang Jänner eine praktische Möglichkeit: Wer regulär Montag bis Freitag arbeitet und an gesetzlichen Feiertagen frei hat, kann mit vereinbartem Urlaub am 7. und 8. Jänner vom 6. bis 10. Jänner 2027 fünf Kalendertage zusammenhängend freibekommen.

Für Dezember gibt es eine ähnliche Rechnung. Unter denselben Voraussetzungen bringt ein Urlaubstag am Donnerstag, dem 24. Dezember, zusammen mit Christtag und Wochenende vier freie Tage bis einschließlich Sonntag, 27. Dezember.

Diese Beispiele gelten nicht pauschal für Schichtarbeit oder jede Teilzeitverteilung. In Pflege, Gastronomie und anderen Bereichen kann gesetzlich zulässige Feiertagsarbeit anfallen. Auch ein Feiertag bedeutet dort nicht automatisch dienstfrei. Für Feiertagsarbeit gelten eigene Entgeltregeln.

Für Kinder braucht es einen eigenen Plan

Die allgemeinen Weihnachtsferien dauern vom 24. Dezember 2026 bis einschließlich 6. Jänner 2027. Der 7. und 8. Jänner liegen außerhalb dieses Ferienzeitraums. Schulautonome Tage oder besondere Regelungen der jeweiligen Schule können abweichen.

Wer mit schulpflichtigen Kindern feiern oder verreisen möchte, muss deshalb zusätzlich den Schulkalender klären. Eine Urlaubszusage des Arbeitgebers befreit das Kind nicht vom Unterricht. Eine mögliche Erlaubnis zum Fernbleiben aus religiösem Anlass sollte früh mit der Schule besprochen werden. Sie ist kein automatisch verlängerter Ferienblock für die ganze Familie.

Gottesdienst und Familienreise sind verschiedene Fragen

Für Beschäftigte während der Wochenend- oder Feiertagsruhe sieht das Arbeitsruhegesetz unter bestimmten Voraussetzungen notwendige Freizeit zur Erfüllung religiöser Pflichten vor. Diese müssen außerhalb der Arbeitszeit nicht erfüllbar und die Freistellung mit den betrieblichen Erfordernissen vereinbar sein. Der Anspruch muss bei Vereinbarung dieser Arbeit, spätestens zwei Tage vorher, geltend gemacht werden. Wird die Arbeit erst später vereinbart, ist er sofort anzumelden.

Das kann etwa für einen Gottesdienst am Feiertag 6. Jänner relevant sein. Daraus folgt jedoch kein pauschaler Anspruch auf einen ganzen freien 7. Jänner oder auf eine Reise zur Familie.

Übrigens feiern nicht alle orthodoxen Kirchen Weihnachten im Jänner. Die unterschiedlichen Termine hängen mit den verwendeten Kirchenkalendern zusammen. Für den Dienstplan hilft deshalb eine konkrete Angabe mehr als das Etikett „orthodoxes Weihnachten“: Welche Tage werden benötigt, wie ist die Vertretung geregelt und was ist bereits bestätigt? Erst damit lässt sich das Familienfest verlässlich planen.