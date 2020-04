Fünf der besten Netflix Dokus, die Sie während der COVID-19-Pandemie bestaunen können

Es ist im Moment eine schwierige Zeit für alle Menschen auf dieser Welt, da die Coronavirus-Pandemie uns dazu zwingt, die meiste Zeit zu Hause zu verbringen. Während soziale Distanzierung und Selbstisolation gegenwärtig die klügsten Dinge sind, die wir machen können, kann uns aber auch sehr schnell in den eigenen vier Wänden langweilig werden.

Gerade in dieser Zeit sehnt sich jeder Einzelne von uns nach Abwechslung, Zerstreuung und Unterhaltung. Daher ist es weiter nicht verwunderlich, dass gerade jetzt Streaming-Dienste wie Netflix, Hulu und Amazon Prime einen enormen Zuwachs an täglichen Zuschauerzahlen zu verzeichnen haben. So ist auch der große Erfolg von Netflix´ „Tiger King“ – einem siebenteiligen Dokumentarfilm über die bizarre aber auch lebensgefährlich Welt des Besitzes von Großkatzen und exotischen Tieren in den USA – eine direkte Folge der aktuellen weltweiten Ausgangsbeschränkungen.

„Tiger King“ ist aber nur eine von unzähligen Dokumentationen, die es in den unterschiedlichsten Streaming-Kanälen zu finden gibt. Eventuell werden Ihnen diese Filme in der langen Zeit der Abgeschiedenheit während der Coronavirus-Krise helfen, die trostlose Einsamkeit zu überbrücken, für Spannung werden diese auf jeden Fall sorgen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die bemerkenswertesten Dokumentationen aus fünf unterschiedlichen Filmgenres vor, die zur Zeit beim Streaming-Anbieter Netflix verfügbar sind, und die Sie wahrscheinlich zu Ihren Film-Favoriten hinzufügen werden, nachdem Sie sich diese Streifen angesehen haben werden.

Die beste Krimi-Dokuserie – „Evil Genius“ (2018)

Wir gehen davon aus, dass Sie bereits „Making A Murderer“ gesehen haben, jene Netflix-Kriminalfilmdokumentation, mit der der Streaming-Anbieter zum ersten Mal in dieses Film-Genre vorgestoßen ist. Sollten Sie diese Staffeln noch nicht gesehen haben, so schauen Sie sich diese zuerst an, denn nur so werden Sie feststellen können, dass „Evil Genius“ möglicherweise die beste Krimidokumentation auf Netflix ist.

Diese vierteilige Krimi-Serie, die schon viele Zuseher in ihren Bann gezogen hat, handelt nur auf den ersten Blick vom Tod des Pizzaboten Brian Wells, der im Jahr 2003 auf die Idee kam, eine Bank auszurauben, und sich selbst mit einer Bombe, die er um den Hals trug, in die Luft zu jagen. Wie sich aber im Laufe des Filmes herausstellt, geht die Handlung viel tiefer als anfangs angenommen. Selbst CNN hat dieses Verbrechen als „den kompliziertesten und bizarrsten Kriminalfall in der Geschichte des FBIs“ bezeichnet. Denn es geht hier nicht nur um Verschwörung, Banküberfälle, Waffenhandel, Raub und Verrat. Mindestens vier Verdächtige, einschließlich Marjorie Diehl-Armstrong – das böse weibliche Genie – sind in diesen irren Fall verwickelt. Und Sie müssen gut aufpassen, um die Wahrheit herauszufinden.

Aber es gibt auch andere Krimidokus, die es wert sind, hier genannt zu werden: „Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes“, „Abducted in Plain Sight“, „Don’t F**k With Cats“, und „The Staircase“.

Die beste Dokumentation über erlittenes menschliches Unrecht – „Time: The Kalief Browder Story“ (2017)

Neben Dokumentarfilmen und Serien über Verbrechen hat sich Netflix zu einer bedeutenden Plattform für Shows entwickelt, die sich auf die vielen verschiedenen Arten von erlittenem menschlichen Unrecht konzentrieren. Häufig werden Themen wie soziale oder juristische Willkür und Missstände verfilmt. Die vielleicht bemerkenswerteste dieser Filmreihen nennt sich: „Time: The Khalief Browder Story“.

Diese sechsteilige Staffel beschreibt die Unzulänglichkeiten des New Yorker Strafjustizsystems, die dazu führten, dass der 16-jährige Kalief Browder drei Jahre im verruchtesten und gefährlichsten Gefängnis der USA, in Rikers Island, verbrachte, um dort auf seinen Strafprozess zu warten. Ihm wurde der Diebstahl eines Rucksacks vorgeworfen, obwohl es dafür keinerlei Beweise gab. Wäre dieser Umstand nicht schlimm genug, so wurde seine Lage noch durch zwei Jahre Einzelhaft verschlimmert.

Diese Geschichte und die damit verbundene Ungerechtigkeit wird Sie wütend machen, Sie werden schockiert sein und das Vertrauen ins das Rechtssystem verlieren, aber gleichzeitig werden Sie auch von Kalief Browders Tapferkeit, Mut und seiner bemerkenswerten Willensstärke inspiriert werden.

Weiter empfehlenswerte Dokumentationen mit einem ähnlichen Thema lauten: „The Confession Tapes“, „The Keepers“ und „The Trials of Gabriel Fernandez“. Obwohl es sich bei „When They See Us“ um keine Dokumentation handelt, wird hier die wahre Geschichte der „Central Park Five“ beschrieben. Für alle Filmfreunde, die sich für Geschichten menschlicher Tragödien und Justizfehlurteile interessieren, sind diese Verfilmungen auf jeden Fall sehenswert.

Die beste Dokumentation über Wirtschaftsskandale – „Dirty Money“ (2018)

Rücksichtslosigkeit, Korruption, Bestechlichkeit und Skrupellosigkeit regieren dann, wenn es gilt, um jeden Preis noch mehr Reichtum aufzuhäufen. Nur wenige Dinge gibt es, die faszinierender zu beobachten sind, als die Verwerflichkeit menschlicher Gier, insbesondere wenn sie durch illegale Aktivitäten angetrieben wird.

„Dirty Money“ durchleuchtet einige der bekanntesten Wirtschafts- und Finanzaffären der jüngeren Geschichte, darunter den Volkswagen Emissionsskandal und den berüchtigten 1MDB-Eklat in Malaysia.

Es gibt sogar eine Episode in dieser Doku, die US-Präsident Donald Trump und seinem riesiges Geschäftsimperium gewidmet ist, mit all seinen Immobilien, Hotels, Casinos und Unternehmen. Viele dieser Firmen gingen Pleite, andere waren in zwielichtige Geschäfte verwickelt. In der Tat hat es etwas ironisch Groteskes, wenn Trump in Casinos investiert, um die Mathematik der Casinospiele zu nutzen, um sich dem Risiko des Glücksspiels anzuvertrauen.

Wenn Sie sich über die maßlose Gier und die offensichtliche Korruption echauffieren können, dann werden Sie mit Sicherheit an „Dirty Money“ Gefall finden

Weitere Serien aus dieser Kategorie, die wir Ihnen ans Herz legen können, sind: „The Pharmacy“, „The Family“ und „Trump: An American Dream“. Viele auf skandalbasierte Dokumentarfilme haben bereits eine längere Spieldauer als Kinofilme. Es lohnt sich daher auch folgenden Dokumentationen zu widmen: „Terms and Conditions May Apply“, „Betting On Zero“, und „We Steal Secrets“.

Die beste Sportdokumentation – “Cheer” (2020)

Für Sportfans gibt es eine scheinbar endlose Auswahl an Dokumentationen und Verfilmungen, die auf Netflix zu sehen sind. Und eine dieser Serien ist zugleich auch der erste finanzielle Erfolg des Jahres 2020 unter all den Streaming-Angeboten. Der Streifen „Cheer“ folgt dem Cheerleader-Team des Navarro College, die dafür bekannt sind, das beste Cheerleader-Programm der USA aufzuführen. Der Film widmet sich hauptsächlich diesem Team und deren Vorbereitungen auf die nationalen Meisterschaften.

„Cheer“ wurde von denselben Leuten kreiert, die uns „Last Chance U“ (eine weitere Sportdokumentation von Netflix) beschert haben. In diesem Film wird ein faszinierender Blick in die brutale und rücksichtslose Welt des wettbewerbsorientierten Cheerleader-Sports geworfen. Unbarmherzig und ungeschminkt werden die Wahrheiten und die Handlungen der agierenden Protagonisten wie Trainer, Coaches und die Sportlerinnen, aufzeigt.

Andere Sportdokumentationen, die Sie zu Ihrer „To-Watch“-Liste noch hinzufügen können lauten: „Sunderland ‘Til I Die“, „Losers“, „Cricket Fever“, und „Formula 1: Drive To Survive“.

Die besten Koch-Dokumentationen – „Chef’s Table (2015)“

Das Thema Essen ist weltumspannend, bringt Menschen seit eh her zusammen und stellt einer der Haupttätigkeiten in allen Kulturen dieser Erde dar. Deshalb ist es auch weiter nicht verwunderlich, dass es zu diesem Thema unzählige Shows und Filmreihen gibt. Auch bei Netflix gilt, dass die größten und beliebtesten Dokumentationen die besten sind.

„Chef’s Table“, nun bereits im fünften Jahr seines Bestehens angekommen, dokumentiert die bemerkenswertesten Köche der ganzen Welt, die ihre Kreativität und Künste – oft angesichts von Widrigkeiten und Widerständen – einsetzen, um die Weiterentwicklung des Kochens mitzugestalten. Von New York über Slowenien, Thailand bis Sao Paulo und Italien bis hin zu ländlichen Gebieten Norwegens bietet Chef’s Table einen faszinierenden Einblick in das Leben und den Geist von Kochpionieren.

Sollten Sie sich von „Chef’s Table“ bereits satt gesehen, so können Sie sich ruhig an „Ugly Delicious“, „The Final Table“, „Street Food“ und „Sugar Rush“ delektieren.