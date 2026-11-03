Fünf Jahre Haft für Lehrerin die 11-Jährigen verführte

Ein Foto auf Facebook reicht, und ein jahrelang gehütetes Geheimnis fliegt auf. Nun legt eine Lehrerin aus New Jersey vor Gericht ein Geständnis ab.

Eine Lehrerin aus Middle Township im US-Bundesstaat New Jersey hat vor Gericht ihre Schuld eingeräumt: Sie soll über Jahre einen Schüler missbraucht und mit ihm ein Kind gezeugt haben. Der Fall landete damit vor Gericht.

Die Vorwürfe

Die Anklage gegen Laura Caron lautet, sie habe zwischen 2016 und 2020 ein sexuelles Verhältnis mit einem Schüler unterhalten. Laut Staatsanwaltschaft war das Opfer zu Beginn des Missbrauchs erst 11 Jahre alt. Phasenweise wohnte der Bub bei der Lehrerin, nachdem ihm seine Eltern zuvor hin und wieder erlaubt hatten, bei ihr zu übernachten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

2019 kam Carons Tochter zur Welt. Die Schwester des Opfers gab an, ihr Bruder habe behauptet, der Vater zu sein. Zu diesem Zeitpunkt besuchte der Jugendliche die fünfte Klasse und wurde von der Angeklagten unterrichtet.

Im Kern lautet der Vorwurf auf sexuelle Ausbeutung eines Minderjährigen über mehrere Jahre. Der Kontakt zog sich durch den gesamten genannten Zeitraum. Ehe der Schüler dauerhaft bei Laura Caron blieb, hatte er dort bereits mit dem Einverständnis der Familie übernachtet.

Facebook-Fotos

Ans Licht kam der Fall durch Fotos auf Facebook, die Caron von ihrer inzwischen fünfjährigen Tochter veröffentlicht hatte. Dem Vater des Opfers fiel dabei auf, wie sehr das Kind seinem Sohn ähnelt.

Ein Polizeibeamter stieß auf den Beitrag, daraufhin wurden Ermittlungen aufgenommen.

Bei seiner Befragung gestand der Jugendliche eine jahrelange sexuelle Beziehung zu seiner Lehrerin und gab an, der Vater des Kindes zu sein. Die Staatsanwälte gehen von 416 Übergriffen aus.

Die 36-Jährige räumte vor Gericht ihre Schuld ein und willigte in eine Haftstrafe von fünf Jahren ein. Offen ist noch, ob sie wiederholt oder zwanghaft gehandelt hat.

Die Strafverkündung ist für den 8. Jänner 2027 angesetzt, aufgrund der Vereinbarung wird eine fünfjährige Haftstrafe im Staatsgefängnis von New Jersey erwartet.

Das soll erst geklärt werden, und das Ergebnis könnte die Höhe der Strafe beeinflussen.