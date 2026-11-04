Fußballer stirbt nach Foul durch Torhüter – jetzt meldet er sich zu Wort

Ein Zusammenprall in der Nachspielzeit endet tödlich. Jetzt bricht der Torwart sein Schweigen, während die Polizei die Umstände prüft.

Jesús Owono, Torhüter des FC Andorra, hat sich nach der folgenschweren Kollision mit Jesús de Miguel erstmals zu Wort gemeldet. Der Keeper spricht von tiefem Schmerz. Zugleich verweist er auf die laufenden Ermittlungen der spanischen Polizei.

In der Nachspielzeit am Montagabend prallten Owono und Jesús de Miguel (30) vom CD Teneriffa zusammen. Der Stürmer zog sich schwere Verletzungen zu und erlitt einen Herzstillstand.

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Owono musste mit Rot vom Feld, de Miguel starb am Dienstagmorgen im Spital. Die spanische Polizei will die Umstände klären.

Es geschah kurz vor dem Schlusspfiff. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß wurde Owono des Feldes verwiesen. De Miguel erhielt medizinische Hilfe und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dort starb er am folgenden Morgen. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein.

Solange die Untersuchungen andauern, äußert sich Owono nicht wertend. Den Prozess werde er respektieren, stellt er klar. Wie sich die Abläufe im Detail zugetragen haben, prüfen die zuständigen Stellen.

Owonos Worte

Über eine Mitteilung seines Vereins ließ Owono wissen: „Mir fehlen die Worte, und es fällt mir sehr schwer, das Geschehene zu verarbeiten.“ Er fuhr fort: „Der Verlust von Jesus bereitet mir unermesslichen Schmerz. Meine Gedanken sind bei ihm, seiner Familie und all den Menschen, die ihn geliebt haben.“

Mit Blick auf die Untersuchungen betonte er: „Ich werde allem, was auf mich zukommt, mit größtem Respekt begegnen.“ Seine Worte wurden dann persönlicher: „Aber im Moment kann ich ehrlich gesagt an nichts anderes denken als an Jesus und den Schmerz, den wir durchleben. Ruhe in Frieden, Jesus.“

Rückhalt im Team

Rückhalt bekommt der Torwart von Teamkollege Lautaro Spatz. Der Verteidiger schrieb, Owono sei „am Boden zerstört“. Wer den Keeper kenne, wisse, „dass er niemals absichtlich jemandem Schaden zufügen würde“. Im Fußball, so Spatz, könnten eben unglückliche Situationen entstehen.

Vor dem freiwilligen Training am Mittwoch hielten die Profis des FC Andorra eine Schweigeminute für de Miguel ab. Owono war bei der Einheit nicht dabei. Seinen Instagram-Account hat er vorerst deaktiviert.

Beigesetzt werden soll de Miguel am Donnerstag in Toledo.