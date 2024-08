Fußballteam rasiert sich Köpfe für krebskranken Teamkollegen (VIDEO)

Im harten Geschäft des modernen Fußballs gibt es immer wieder Momente, die zeigen, dass Menschlichkeit und Solidarität eine große Rolle spielen können. Ein beeindruckendes Beispiel dafür lieferte vor kurzem die Mannschaft des schwedischen Amateurklubs Kalmar AIK FK: Spieler und Trainer rasierten sich aus Solidarität mit ihrem krebskranken Teamkollegen Marcus Heman die Köpfe.

Marcus Heman, der sich aufgrund einer Chemotherapie in Behandlung befindet, hat durch die aggressive medizinische Behandlung seine gesamten Haare verloren. Um ihrem Teamkollegen in dieser schwierigen Zeit ihre volle Unterstützung zu zeigen, entschieden sich die Spieler und Trainer zu einer besonderen Aktion. Ein Video des Klubs dokumentiert, wie die Männer zur Haarschneidemaschine greifen und Heman in der Umkleidekabine empfangen. Der Moment, in dem Heman die kahlgeschorenen Köpfe seiner Mitspieler sieht und realisiert, was sie für ihn getan haben, rührt ihn zu Tränen. Tief bewegt fällt er seinen Teamkollegen in die Arme.

Tätowierte Botschaft gegen den Krebs

Der Mittelfeldspieler Olle Björkegren ging sogar noch einen Schritt weiter und trug seine Solidarität unter die Haut: Er ließ sich die Buchstaben „MHFC“ (Marcus Heman Fuck Cancer) auf den linken Arm tätowieren. Diese Geste beeindruckte Heman tief, der überrascht fragt: „Ist das dein Ernst?“ und Björkegren daraufhin herzlich umarmt.

Diese rührende Aktion der Spieler von Kalmar AIK FK verdeutlicht eindrucksvoll, dass im modernen Fußball nicht alles von Geld und Ruhm bestimmt wird. Menschliche Gesten der Unterstützung und Solidarität können selbst im schnelllebigen und oft knallharten Profisport einen essentiellen Platz einnehmen und geben uns allen eine wichtige Lektion in Menschlichkeit.