Geboren im Herbst? Diese Games sollten Waagen und Skorpione einmal ausprobieren!

Ob kreativ, spielerisch, sozial oder schüchtern: Die passenden Spiele für im Herbst geborene, die Games lieben! So amüsieren sich Waagen und Skorpione.

Jeder Einzelne hat seine eigene Art, seine Freizeit zu nutzen. Einige üben kreative Aktivitäten aus, andere glauben daran, das eigene Wissen zu erweitern, viele Menschen lassen es eher ruhig angehen und wieder andere nehmen an Sport und Abenteuer teil. Je nach Individuum und Tierkreiszeichen unterscheiden sich ihre Vorlieben und Hobbys. Mit dem Herbst, der vor der Tür steht, wollen wir einmal zwei Sternzeichen und deren Hobbypräferenzen genauer betrachten und Videospiele vorschlagen, die jeder einmal ausprobieren sollte.

Künstlerische und soziale Waagen

Waagen sind in der Regel diejenigen mit besonders vielseitigen Interessen. Sie haben einen guten Geschmack für Kunst und Kreativität und man findet sie oft in Theatern, Musikshows und Kunstgalerien. Malen und Lesen sowie andere kreative Freizeitbeschäftigungen gehören zum Alltag von Waagen. Sie gehören daher auch oft zu den besten Musikern und Malern. Zusätzlich sind diese Menschen oft als besonders sozial bekannt. So verbringen sie ihre Abende gern mit Freunden oder knüpfen neue Kontakte.

Aus diesem Grund sind kreative Games mit Multiplayer besonders passend für Waagen. Zu den besten Games in diesem Bereich gehören Minecraft und Spiritfarer. Minecraft zählt heute zu den beliebtesten sowie erfolgreichsten Spielen der Welt. In dem revolutionären Sandbox-Spiel können Spieler ihren kreativen Träumen freien Lauf lassen. In Spiritfarer, das unter anderem für die Nintendo Switch erhältlich ist, folgen Spieler hingegen der Geschichte von Stella, deren Aufgabe es ist, verlorenen Seelen zu finden und ihnen zu helfen, in das Jenseits zu treten. Dabei lernen Spieler die Kreaturen kennen und müssen sich um diese kümmern, in dem sie ihr Schiff vergrößern und erweitern. Doch auch im Online Casino werden kommunikative Waagen vermehrt fündig. So bietet beispielsweise JackpotCity Casino diverse Live-Casino Spiele an. Das besondere dabei ist, dass hier mit den anderen Spielern und dem menschlichen Croupier interagiert werden kann. So können Waagen auch beim Spielen von Poker, Blackjack und Roulette kommunizieren.

(FOTO: Pixybay)

Intelligente und spielerische Skorpione

Skorpione sind bekannt für ihre Schüchternheit und Sensibilität gegenüber anderen Menschen. Sie mögen zwar keinen allzu großen Freundeskreis haben, dennoch pflegen sie ihre Beziehungen sehr. Wenn man zu den besten Freunden eines Skorpions zählt, sollte man sich glücklich schätzen. In ihrer Freizeit widmen sich Skorpione oftmals okkulten Wissenschaften wie Meditation, Yoga, Astrologie und Philosophie.

(FOTO: Pixybay)

Bekannterweise sind Skorpione auch leidenschaftliche Gamer. Aufgrund der Natur dieser Menschen sind Storytelling-Games besonders geeignet. Sollte man also zwischen dem 24. Oktober und dem 22. November geboren sein, wäre es empfehlenswert, Spiele wie Ori and the Blind Forest auszuprobieren. In dem Jump-And-Run spielen Gamer den kleinen Waldgeist Ori, der versucht, seinen Heimatwald zu retten. Die Geschichte gehört zu einer der schönsten in der Gaming-Geschichte. Deshalb ist auch der zweite Teil der Videospielserie durchaus interessant für Skorpione. Ori and the Will of the Wisps ist laut GameStar ein „Meisterwerk, das niemand verpassen sollte” und gehört deswegen zu den Spielen, die jeder mit dem Sternzeichen Skorpion einmal gespielt haben sollte.

Jedes Sternzeichen hat bestimmte Hobbys und andere Freizeitaktivitäten, die sie besonders mögen, doch wenn es um Videospiele geht, steht allen eine weite Welt voller Abenteuer offen.