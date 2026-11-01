Gedränge vor dem Lokal: Türsteher setzt Pfefferspray ein

Gedränge vor dem Eingang, Polizei mittendrin. Plötzlich zückt ein Sicherheitsmann etwas, das die Nacht in Leopoldstadt kippen lässt.

Ein Sicherheitsmitarbeiter hat vor einem Lokal in Wien-Leopoldstadt Pfefferspray gegen eine Menschenmenge eingesetzt. Die Berufsrettung versorgte 40 Betroffene, drei junge Erwachsene wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz des Reizstoffs in der Nacht auf Sonntag zog einen größeren Rettungseinsatz nach sich. Ausgangspunkt war ein großer Andrang vor dem Lokal. Als die Polizei eintraf, drängten sich im Eingangsbereich die Menschen dicht an dicht. Wegen der Menge gestaltete sich auch die Kontaktaufnahme zum Sicherheitspersonal schwierig.

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Pfefferspray gegen Menge

Während die Beamten sich ein Bild der Lage machten, griff ein Sicherheitsmitarbeiter des Lokals unvermittelt zum Pfefferspray und richtete es gegen die wartende Menge. Zahlreiche Personen bekamen den Reizstoff ab. Zuvor hatte sich die Lage durch das Gedränge vor dem Eingang zugespitzt.

Insgesamt kümmerte sich die Berufsrettung Wien um 40 Menschen. Zwei 18-Jährige und eine 19-Jährige brachte man nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Auch ein Polizist erlitt durch das Pfefferspray Verletzungen. Er wurde an Ort und Stelle behandelt und versah seinen Dienst weiter.

Anzeige erstattet

Gegen den 23-jährigen Sicherheitsmitarbeiter liegt eine Anzeige wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vor.

Die Wiener Polizei machte dies am Sonntagnachmittag bekannt.