Gekaperte Demo in Simmering: KPÖ verliert Kontrolle an Palästina-Gruppe

Eine friedliche Demonstration der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) gegen ein Drohnensymposium in Wien-Simmering nahm am Dienstagnachmittag eine unerwartete Wendung, als Pro-Palästina-Aktivisten die Veranstaltung für ihre eigenen Zwecke nutzten. Die ursprünglich angemeldete Kundgebung, die sich gegen Aufrüstung und Kriegspolitik richtete und etwa 100 Teilnehmer versammelte, wurde von Personen infiltriert, die offenbar eine andere Agenda verfolgten.

Die Situation eskalierte, als mehrere dieser Aktivisten versuchten, andere Demonstranten dazu zu bewegen, das Symposium aktiv zu stören. Als erkennbar wurde, dass es sich um Pro-Palästina-Demonstranten handelte, sah sich die Versammlungsleiterin gezwungen, den offiziellen Protest für beendet zu erklären.

Drohnensymposium mit hochkarätiger Besetzung

Das kontrovers diskutierte Symposium wurde vom deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall in Kooperation mit den österreichischen Streitkräften veranstaltet und versammelte internationale Vertreter aus Militär, Industrie und Forschung. Zu den prominenten Teilnehmern gehörten Generalleutnant Harald Vodosek, Direktor für Rüstung der österreichischen Streitkräfte, sowie Vertreter führender Unternehmen wie Lockheed Martin und Thales. Die Veranstaltung fokussierte sich auf neueste Entwicklungen im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge und Luftverteidigungssysteme.

Unerlaubte Fortsetzung

Dennoch formierten sich nach Angaben des Polizeisprechers Philipp Hasslinger etwa 60 Personen zu einer nicht angemeldeten Demonstration und versuchten sogar, über einen Nebeneingang auf das Veranstaltungsgelände zu gelangen, was durch Polizeikräfte verhindert werden konnte.

Während dieser nicht genehmigten Fortsetzung des Protests skandierten die Teilnehmer verbotene Parolen, darunter den Slogan „From the River to the Sea“ (vom Jordan bis zum Mittelmeer), der einen palästinensischen Staat vom Jordan bis zum Mittelmeer fordert und damit implizit das Existenzrecht Israels negiert.

Die KPÖ Wien bestätigte in einer offiziellen Mitteilung, dass die ursprünglich friedliche Kundgebung von externen Gruppen unterwandert wurde und die Versammlungsleitung daraufhin die Demonstration vorzeitig beendete, um eine Eskalation zu verhindern.

Polizeiliche Maßnahmen

Die behördliche Vertreterin löste daraufhin die Versammlung auf. Während die Mehrheit der Anwesenden der Aufforderung nachkam und das Areal verließ, widersetzten sich 15 Personen der Identitätsfeststellung und wurden festgenommen. Für die Dauer des Polizeieinsatzes musste die Haidestraße gesperrt werden.

📍 Ort des Geschehens