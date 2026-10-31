Geld vom Finanzamt? Diese Frist solltest du nicht verstreichen lassen

Ein Jobwechsel, berufliche Ausgaben oder ein nicht vollständig genutzter Familienbonus: Ein Blick auf frühere Steuerjahre kann sich lohnen. Für die freiwillige Arbeitnehmerveranlagung 2021 bleibt in Österreich aber nur noch bis Jahresende Zeit. Auch wer bereits automatisch Geld zurückbekommen hat, sollte seinen Bescheid prüfen.

2021 liegt im Alltag längst zurück. Vielleicht war es das Jahr mit dem neuen Arbeitgeber, einigen Monaten ohne Beschäftigung oder dem Arbeitsplatz am Küchentisch. Ob damals steuerlich alles berücksichtigt wurde, lässt sich noch überprüfen. Für einen freiwilligen Antrag zum Steuerausgleich 2021 endet die reguläre Fünfjahresfrist am 31. Dezember 2026.

Zuerst prüfen, was für 2021 schon erledigt wurde

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Der erste Schritt führt zum eigenen Steuerakt: Gibt es für 2021 bereits eine Erklärung oder einen Einkommensteuerbescheid? Davon hängt ab, welcher Weg noch offensteht.

• Noch nichts selbst eingereicht: Prüfen, ob eine freiwillige Arbeitnehmerveranlagung möglich ist und welche Angaben oder Ausgaben berücksichtigt werden können.

• Nur automatisch veranlagt: Innerhalb der Fünfjahresfrist kann trotzdem eine eigene Erklärung eingereicht werden. Der automatische Bescheid wird dann aufgehoben und auf Grundlage der Erklärung neu entschieden.

• Bereits selbst eingereicht und einen Bescheid erhalten: Die Fünfjahresfrist erlaubt keine beliebige Neueröffnung eines abgeschlossenen Verfahrens. Für eine Bescheidbeschwerde gilt grundsätzlich ein Monat ab Zustellung. Weitere Korrekturen brauchen eigene Voraussetzungen.

Eine automatische Gutschrift bedeutet deshalb nicht zwingend, dass schon sämtliche persönlichen Abzugsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Bestimmte Ausgaben kennt das Finanzamt erst, wenn sie selbst angegeben werden.

Für wen sich der Blick zurück lohnen kann

Interessant kann eine Überprüfung sein, wenn 2021 nicht das ganze Jahr gearbeitet wurde, die Bezüge wechselten oder beruflich veranlasste Kosten anfielen. Dazu können unter den jeweiligen Voraussetzungen Fortbildung, Arbeitsmittel oder Fachliteratur gehören.

Dabei zählen private Nutzungsanteile, Kostenersätze des Arbeitgebers und bereits berücksichtigte Pauschalen. Auch kann eine Ausgabe über mehrere Jahre abzuschreiben sein. Nicht jeder bezahlte Euro lässt sich sofort vollständig absetzen.

Wenig oder keine bezahlte Lohnsteuer schließt eine Gutschrift nicht automatisch aus. Bei niedrigem Einkommen kann eine Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen möglich sein. Maßgeblich sind die Voraussetzungen und Werte für 2021.

Auch Krankheits- oder behinderungsspezifische Aufwendungen können relevant sein. Viele Krankheitskosten wirken allerdings erst oberhalb eines einkommensabhängigen Selbstbehalts. Teilzeit, Arbeitslosigkeit oder eine Arztrechnung allein garantieren daher keine Rückzahlung.

Beim Familienbonus zählen die damaligen Beträge

Für 2021 beträgt der reguläre Familienbonus Plus 125 Euro pro anspruchsberechtigtem Monat bis zum 18. Geburtstag. Bei zwölf solchen Monaten ergibt das 1.500 Euro. Für volljährige Kinder mit weiterem Familienbeihilfebezug lag der Jahresbetrag bei rund 500 Euro. Anspruchsmonate und Aufteilung zwischen den Berechtigten müssen stimmen.

Der Familienbonus reduziert die Einkommensteuer grundsätzlich höchstens auf null. Er ist keine pauschale Auszahlung an alle Eltern. Wurde er bereits vollständig richtig berücksichtigt, entsteht durch die Veranlagung kein zweiter Bonus.

Besonders wichtig: Bei einer eigenen Arbeitnehmerveranlagung muss der Familienbonus erneut beantragt werden, auch wenn er schon in der Lohnverrechnung enthalten war. Wird das vergessen, kann eine unerwartete Nachforderung entstehen.

Bei Kindern im Ausland braucht es einen genaueren Blick. Für Kinder mit ständigem Aufenthalt in Drittstaaten wie Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro besteht grundsätzlich kein Familienbonus. Bei Kindern in Kroatien oder Slowenien können europäische Koordinierungsregeln relevant sein. Allein die Beschäftigung eines Elternteils in Österreich genügt nicht.

Homeoffice ist kein pauschaler 300-Euro-Scheck

Auch die Homeoffice-Regeln von 2021 können eine Überprüfung wert sein. Berücksichtigt werden konnten bis zu drei Euro je ausschließlichem Homeoffice-Tag für maximal 100 Tage. Steuerfreie Arbeitgeberzahlungen vermindern eine mögliche Differenz. Entscheidend sind deshalb die gemeldeten Tage und Ersätze im Lohnzettel.

Die entsprechende Differenz wird anhand dieser Daten automatisch berücksichtigt. Sie sollte nicht noch einmal als zusätzlicher frei gewählter Betrag eingetragen werden.

Für ergonomische Möbel galt bei mindestens 26 Homeoffice-Tagen eine Übergangsregel: Für 2020 und 2021 zusammen waren höchstens 300 Euro berücksichtigungsfähig, davon für 2020 maximal 150 Euro. Was bereits 2020 angesetzt wurde, vermindert den verbleibenden Höchstbetrag für 2021.

Absetzen heißt außerdem nicht, den gesamten Kaufpreis zurückzubekommen. Vereinfachtes Rechenbeispiel:Wirken zusätzliche 300 Euro Werbungskosten vollständig in einer Steuerstufe von 35 Prozent, ergibt das 105 Euro Steuerentlastung. Die individuelle Rechnung kann anders ausfallen.

So sicherst du den Antrag rechtzeitig

Die Erklärung lässt sich über FinanzOnline übermitteln. Dafür das Jahr 2021 auswählen, vorhandene Lohnzettel und Bescheide prüfen und die damaligen persönlichen Verhältnisse samt Ausgaben zusammentragen. Eine gespeicherte Eingabe ist noch kein eingereichter Antrag: Nach der tatsächlichen Übermittlung die Bestätigung sichern.

Alternativ ist die Einreichung auf Papier möglich. Grundlage ist das Formular L1; je nach Situation sind Beilagen notwendig, etwa für Kinder, außergewöhnliche Belastungen oder Auslandsbezüge. Belege werden grundsätzlich nicht ungefragt mitgeschickt, müssen aber sieben Jahre aufbewahrt und bei Bedarf vorgelegt werden.

Die Frist bis Ende 2026 betrifft die freiwillige Veranlagung. Wer zur Abgabe verpflichtet war, kann sich darauf nicht berufen. Ergibt eine tatsächlich freiwillige Veranlagung eine Nachforderung, lässt sich der Antrag grundsätzlich innerhalb der Beschwerdefrist zurückziehen. Bei Pflichtveranlagung gilt dieser Ausweg nicht.

Jetzt lohnt es sich deshalb, den Bescheidstatus für 2021 zu klären und fehlende Unterlagen zu suchen. Wer erst Ende Dezember Zugangsdaten oder Beratung organisiert, riskiert unnötigen Zeitdruck. Für die freiwillige Veranlagung 2022 bleibt regulär noch bis Ende 2027 Zeit; bei 2021 endet die Möglichkeit bereits heuer.