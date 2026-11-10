Geld zurück von der Bank: Diese Kunden in Österreich können profitieren

Bei manchem Fondskauf floss Geld im Hintergrund. Nun öffnet sich für Anleger ein Weg, Teile davon zurückzubekommen, aber nur mit eigenem Zutun.

Fonds-Kunden der HYPO Oberösterreich dürfen auf eine Rückzahlung hoffen: Der VKI und die Bank haben sich auf entsprechende Zahlungen verständigt. Betroffene können sich bis 10. Februar 2027 kostenlos zur Sammelaktion anmelden.

Hintergrund Bestandsprovisionen

Den Hintergrund bilden sogenannte Bestandsprovisionen. Das sind Zahlungen, die Kapitalanlagegesellschaften an Banken für vermittelte Fonds leisten. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) vertritt die Auffassung, dass Kunden über solche Provisionen nicht immer ausreichend aufgeklärt wurden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bei der HYPO Oberösterreich betrifft das aus Sicht des VKI Fondsvermittlungen bis einschließlich 31. Dezember 2017. Nach Verhandlungen kam es zu einer außergerichtlichen Einigung.

Die Vereinbarung gilt für Kunden, denen die HYPO Oberösterreich bis einschließlich 31. Dezember 2017 ein Fondsprodukt vermittelt hat. Teilnehmern mit Anspruch legt die Bank einen individuellen Rückerstattungsbetrag vor. Einen Pauschalbetrag gibt es nicht, die Summe wird für jeden Einzelfall berechnet.

Klara Hinger, Juristin beim VKI, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir mit der HYPO Oberösterreich eine gute, unkomplizierte Lösung für betroffene Konsument:innen erzielen konnten“. Ähnliche außergerichtliche Lösungen zu Bestandsprovisionen hatte der VKI bereits zuvor mit mehreren anderen Banken erreicht.

Einen Anspruch können jene Kunden haben, denen die HYPO Oberösterreich bis 31. Dezember 2017 Fonds vermittelt hat. Die Rückzahlung erfolgt allerdings nicht von selbst.

Teilnehmer mit Anspruch erhalten von der Bank ein Angebot über einen Betrag, der individuell festgelegt wird. Wie hoch er ausfällt, wird in jedem Fall gesondert ermittelt, eine Pauschale ist nicht vorgesehen.

Kostenlose Anmeldung

Wer die Voraussetzungen erfüllt und die Rückzahlung in Anspruch nehmen möchte, muss sich bis einschließlich 10. Februar 2027 zur kostenlosen VKI-Sammelaktion anmelden. Das geht direkt beim VKI unter www.vki.at/kick-back-2026.

Eine automatische Gutschrift gibt es nicht, Betroffene müssen selbst aktiv werden.