Gene Hackman: Herzschrittmacher schuld

Gene Hackman und seine Frau wurden tot in ihrem Haus gefunden. Die Todesursache ist unklar, doch ein Behältnis mit Tabletten wirft Fragen auf.

Gene Hackman, der zweifache Oscar-Preisträger, und seine Frau Betsy Arakawa sind nicht an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Diese Erkenntnis wurde von Sheriff Adan Mendoza bestätigt, nachdem entsprechende Tests durchgeführt wurden. Die Ermittlungen ergaben, dass das Paar mehr als eine Woche unbemerkt in ihrem Haus in Santa Fe verstorben war. Eine Untersuchung von Hackmans Herzschrittmacher deutete darauf hin, dass das Gerät am 17. Februar aufhörte zu funktionieren, was möglicherweise den Todestag des Schauspielers markiert, wie Mendoza in einer Pressekonferenz am Freitag erläuterte.

Unklare Todesursache

Obwohl die ersten Autopsieergebnisse keine äußere Gewalteinwirkung zeigten, bleiben die Todesursache und -art weiterhin unklar. Sheriff Mendoza erklärte, dass die endgültigen Ergebnisse der Autopsie und der toxikologischen Berichte noch ausstehen. Am Mittwoch wurden die Leichen in ihrem Anwesen gefunden, wobei Betsy Arakawa im Badezimmer auf dem Boden lag und Gene Hackman im Eingangsbereich entdeckt wurde. Neben den menschlichen Opfern wurde auch ein toter Hund gefunden, während zwei weitere Hunde überlebten. Ein Durchsuchungsbefehl zeigte, dass die Eingangstür leicht geöffnet war.

Trotz der verdächtigen Umstände wird nicht von einem Verbrechen ausgegangen, jedoch wurde eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Besonders beachtet wird ein Behältnis mit Tabletten, das in der Nähe von Betsy Arakawas Leiche gefunden wurde. Sheriff Mendoza bezeichnete dieses als „sehr wichtiges Beweisstück“ und „besorgniserregend“.

Gene Hackman, bekannt für seine herausragenden Leistungen in Filmen wie „French Connection“ (1971), „The Conversation“ (1974) und „Erbarmungslos“ (1992), zog sich in den frühen 2000er-Jahren aus dem Filmgeschäft zurück und lebte mit seiner Frau in Santa Fe.