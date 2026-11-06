Gentherapie: Tumore bei Kindern nach Behandlung entdeckt

Eine Gentherapie soll Kindern mit SMA helfen. Nun sind neun Tumorfälle gemeldet, bei zweien führt eine Spur ins Erbgut der Patienten.

Weltweit sind bei neun Kindern, die mit Zolgensma behandelt worden waren, Tumore aufgetreten, wie Novartis mitteilt. Bei zwei dieser Fälle gibt es Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang, bewiesen ist er jedoch nicht.

Der Konzern geht den Meldungen nach. Seit 2019 haben mehr als 6000 Patienten die Therapie erhalten.

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Das Basler Pharmaunternehmen Novartis hat Kenntnis von neun Kindern, bei denen nach der Gentherapie mit Zolgensma Tumore festgestellt wurden. Bei zwei von ihnen ließ sich in der DNA genetisches Material des eingesetzten Transportvektors nachweisen. Beide Kinder sind in Behandlung und stehen weiterhin unter medizinischer Beobachtung.

Untersuchte Fälle

Seit der Erstzulassung von Zolgensma im Jahr 2019 sind neun Meldungen über Tumore bei behandelten Kindern eingegangen. In zwei Fällen wiesen Labore Vektor-DNA im Erbgut der Patienten nach.

Näher untersucht wurden die Tumore bislang bei drei der betroffenen Kinder. Laut SMA UK (britische Patientenorganisation) dürfte bei einem dieser Fälle kein Zusammenhang mit der Therapie bestehen. Mit weiteren Angaben der Zulassungsbehörden wird gerechnet.

Dass die Therapie die Tumore verursacht hat, ist nicht belegt. Novartis wertet fortlaufend neue Sicherheitsinformationen aus und überprüft sämtliche gemeldeten Fälle.

Weltweit wurden seit der Zulassung mehr als 6000 Patienten mit Zolgensma versorgt, sowohl im Rahmen klinischer Studien und spezieller Zugangsprogramme als auch in der regulären Behandlung. Das mögliche Risiko einer Tumorbildung, wenn sich Vektor-DNA ins Erbgut einfügt, steht in der Fachinformation zu Zolgensma.

Spinale Muskelatrophie

Zum Einsatz kommt Zolgensma bei spinaler Muskelatrophie (SMA). Bei dieser seltenen Erbkrankheit sterben Nervenzellen ab, die Muskulatur wird zusehends schwächer.

Die Therapie erhalten Kinder unter zwei Jahren als einmalige Infusion, dabei gelangt eine funktionsfähige Kopie des defekten Gens in die Zellen.

Als das Medikament 2019 auf den Markt kam, sorgte der Preis von rund 2,1 Millionen Dollar pro Behandlung, je nach Land und Region, für breite Aufmerksamkeit.