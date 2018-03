Gernot Omerović: „Ich habe den Nachnamen meiner bosnischen Frau angenommen!“

Ein waschechter Österreicher, der aus Liebe zu seiner bosnischen Frau einen bemerkenswerten Schritt wagt, kurzerhand seinen Nachnamen ablegt, und dafür ihren annimmt – und das auch noch in einer kleinen österreichischen Gemeinde. Ein Liebesbeweis von dem man so nicht alle Tage hört…Wir trafen Gernot und Adisa in ihrem Haus im steirischen Mürztal und lauschten ihrer außergewöhnlichen Geschichte.

Etwa anderthalb Autostunden von Wien entfernt liegt die kleine Gemeinde und das Zuhause der Omerovićs. Gastfreundlich, wie man sich das von einer Familie erwartet, auf deren Postkasterl ein Name mit ić-Endung angeschrieben steht, empfing uns das junge Paar in ihrem Lichtdurchfluteten Wohnzimmer mit Kaffee und Kuchen, während im Fernseher eine Balkan-Musikshow lief, in der gerade Sandra Afrika ihr Talent zum Besten gab.

Sichtlich nervös aber durchaus sympathisch saßen uns die frischgebackenen Eltern eines kleinen Mädchens gegenüber. „Ich musste sie zum Interview überreden“, verriet uns Gernot, während er seiner Frau beruhigend zulächelte. Adisa erwiderte seinen Blick mit einem schüchternen Schmunzeln. Dass sich dieses Paar nach fünf Jahren Beziehung nach wie vor liebt, wie am ersten Tag, ist unschwer zu erkennen. Es scheint fast so, als gäbe es da etwas, das sie derart zusammenschweißte, dass sie nichts und niemand auseinanderbringen könnte. Wenig verwunderlich in Anbetracht ihrer gemeinsamen Geschichte…

LESEN SIE AUCH: „Mein Vater wollte meinen Freund erschießen, weil er Moslem ist!“ Seit zehn Jahren ein Paar, davon vier Jahre verheiratet und seit drei Jahren glückliche Eltern zweier Töchter…was wie der gewöhnliche Verlauf einer Liebesgeschichte klingt, ist alles andere als das, denn Iva ist Kroatin und Ismet Türke – eine für viele Balkanesen fatale Kombination.

Der „Steirer Bua“ und die Balkan-Prinzessin

2013 lernte sich das Paar in einer hiesigen Disco kennen. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen beteuern beide. „Ihr exotisches Aussehen haute mich sofort aus den Socken. Sie ist meine balkanische Schönheit – Ich war hin und weg“, erzählte der 36-Jährige begeistert. Bereits ein Jahr später folgte die Hochzeit. Vor drei Monaten erblickte schließlich ihre gemeinsame Tochter Amela das Licht er Welt, und besiegelte das Glück der jungen Familie.

„Ich wollte nach allem, was passiert ist, nicht so heißen, wie seine Mutter“

– Adisa

Doch so rosig wie heute lief es nicht immer. Der Weg der Beiden war holprig – holpriger als der anderer Paare! Etliche Vorurteile mussten bekämpft, und Steine aus dem Weg geräumt werden. Denn nicht alle freuten sich über die Verbindung zwischen dem Österreicher und der Bosnierin.

Obwohl man in einer kleinen Gemeinde erwartet, dass das Paar mit konventionellen Sichtweisen konfrontiert wurde, reagierte ihr breiteres Umfeld sehr positiv auf die – für ländliche Gegenden -ungewöhnliche Kombination aus „Steirer Bua“ und Balkan-Prinzessin. Gegenwind kam eher aus den eigenen Reihen der Beiden. Während Gernots Familie anfangs noch recht aufgeschlossen wirkte, und seine Liebste zu etlichen Familienfeiern einlud, bestachen Adisas Eltern und Brüder eher durch ihre Reserviertheit und Skepsis.

Als nach acht Monaten Beziehung schließlich feststand, dass das Paar den Bund fürs Leben schließen würde, musste Gernot – wie es die Tradition vieler bosnischer Familien verlangt – mit Geschenken beim Vater seiner Angebeteten um ihre Hand anhalten. Dabei handelte es sich auch um die erste Begegnung zwischen dem Steirer und den Omerovićs. Lange wurde die Beziehung nämlich vor Adisas Eltern geheim gehalten.

„Sie sind sehr streng, und natürlich hätte sich meine Familie eher einen Bosnier für mich gewünscht, allein weil unsere Kulturen sich eben doch sehr unterscheiden. Dennoch haben sie Gernot recht schnell ins Herz geschlossen, und ihn als meinen zukünftigen Ehemann akzeptiert“, offenbarte sie uns im Laufe des Gesprächs.

Stolpersteine

Während sich das Verhältnis zwischen dem Schwiegersohn in spe und der Familie der heute 25-Jährigen zunehmend verbesserte, verlor jenes Gernots Angehöriger zur Bosnierin immer mehr an Fahrtwind. „Irgendwann hieß es plötzlich, sie hätten ein Problem mit meiner Religion. Ich meinte, wenn das so ist, könnt ihr mein Haus verlassen – was übrigens auch für Gernot galt, insofern er damit ein Problem haben sollte. Schließlich habe ich ihnen nichts Böses getan. Für meine Religion kann ich nichts“, so Adisa noch sichtlich aufgewühlt.

Der 36-Jährige ist heute KPÖ-Gemeinderat, sein Vater hingegen war zu Lebzeiten Bundesrat der Freiheitlichen Partei. Er verstarb als Gernot noch ein kleiner Junge war. Adisas Vater habe mittlerweile eine Ersatzvaterrolle eingenommen, wie uns der politisch engagierte Familienvater offen erzählt.

„Meine Familie war Adisa gegenüber voreingenommener, als es ihre Familie mir gegenüber war“, so Gernot. Erklären könne er sich das aber nicht. „Vielleicht dachten sie, ich würde ihn dazu bringen zum Islam zu konvertieren, was aber nie ein Thema war. Vor allem unsere Tochter möchten wir nicht mit Vorurteilen belasten, sondern ihr nur das Beste aus beiden Kulturen mitgeben“, beteuert Adisa im Gespräch mit KOSMO.

„Die ganze Abwehrhaltung meiner Frau gegenüber hat mich damals sehr verletzt und dazu geführt, dass ich mich zunehmend distanzierte. Meine Mutter und Schwester kamen nicht zu unserer Hochzeit, und haben die Kleine auch noch nicht gesehen. Der Rest meiner Familie war allerdings sehr wohl anwesend und unserer Beziehung gegenüber überaus positiv gestimmt“, stellt Gernot zudem klar.

„Am Balkan habe ich die schönste Form des Islam gesehen“

– Gernot

Ob er glaubt, dass sich das Verhältnis seiner Mutter und Schwester zu seiner Ehefrau irgendwann bessern könnte? „Ich denke schon, dass von Seiten meiner Familie jetzt Interesse bestünde, aber meine Frau ist nach wie vor sehr verletzt“, erklärt unser Gesprächspartner.

Auf der nächsten Seite geht es weiter…