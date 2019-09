Gesund und dauerhaft abnehmen mit ärztlicher Unterstützung (VIDEOS)

Trotz des Wissens um gesunde Ernährung und dem guten Willen, das Übergewicht durch strenge Diäten oder Sport abzubauen, kehren die mühsam abgehungerten Kilos durch den einen oder anderen Rückfall in alte Essgewohnheiten schneller wieder zurück, als sie abgenommen wurden.

Kennen Sie das auch? Und fragen Sie sich auch, was man dagegen tun kann? easylife berät Sie und erklärt Ihnen, wie Sie schnell und dauerhaft Gewicht verlieren. Ohne zu hungern, ohne Sport, aber vor allem: Ohne Jojo-Effekt. Bis zu zehn Prozent Gewichtsverlust in nur vier Wochen sind bei easylife keine Seltenheit!

GESUND ABNEHMEN



Im Gegensatz zu herkömmlichen Programmen und Diäten sind Hungern, Kalorienzählen, Kapseln, Shakes und anstrengender Sport mit easylife tabu. Genussvolles und vor allem gesundes Essen ist angesagt. Das Geheimrezept zu einer dauerhaften guten Figur ist die erprobte Methode, die einerseits auf eine speziell entwickelte pflanzliche Rezeptur setzt, die den Heißhunger auf Süßes hemmt und gleichzeitig den Stoffwechsel anregt. Andererseits basiert sie auf intensive Betreuung sowie eine stoffwechseloptimierte Ernährung. Dank einfacher Rezepte ist die Ernährung mit handelsüblichen Lebensmitteln aus dem Supermarkt reibungslos im Alltag umzusetzen. Mit so einer alltagstauglichen Methode kann jeder den langersehnten Erfolg erreichen.

IM TEAM ABNEHMEN



Was die easylife-Methode besonders erfolgreich macht, ist das Teamwork, sodass man beim Abnehmen nie alleine und sich selbst überlassen ist. Das Expertenteam aus Betreuern, Ärzten und Ernährungswissenschaftern begleitet die Teilnehmer durch alle Phasen während und nach dem Abnehmen. Die inkludierte Nachbetreuung bis zu einem Jahr ermöglicht nachhaltigen Erfolg und wirkt dem Jojo-Effekt entgegen. Die Vereinbarkeit des Programms mit der Familie sorgt für stressfreie Termingestaltung und macht easylife ideal für Menschen in allen Lebenslagen.

SO LÄUFT ES…

„Im Rahmen eines persönlichen, und unverbindlichen Erstgespräches bekommt jeder Kunde alle Informationen rund um den Ablauf und es werden die Ziele sowie die Dauer und Kosten der Therapie festgelegt. Aus der Erfahrung verliert man in einem Monat 8 bis 10 % seines Gewichts”, so Veronika Perchtold die Geschäftsführerin von easylife. Bevor man sich für das Gespräch entscheidet, kann man kostenlos in wenigen Minuten einen s.g. Figur-Check online durchführen, der einem die erste Bewertung seiner Figur gibt.

HIER GEHT’S ZUM KOSTENLOSEN FIGUR-CHECK

„Die Betreuung in der Abnehmphase findet innerhalb unserer Öffnungszeiten statt. Keine Terminvereinbarung ist notwendig. Teilnehmer sollten in der Phase möglichst oft zu uns kommen und sich beraten lassen. In der Umstellungsphase sollen sie wöchentlich zur Kontrolle kommen, damit sie das Erlernte beibehalten. Dabei geben wir ihnen Tipps und Tricks, wie sie nach dieser Phase alleine ihre Traumfigur behalten können”, betont Frau Perchtold. Mit easylife gelingt Abnehmen in kurzer Zeit. Durch die Aktivierung des Stoffwechsels verbrennt der Körper Fettdepots, die er vorher nicht angerührt hat. Dadurch kommt man nicht nur zum Wunschgewicht, sondern auch zu einer besseren Figur. Und letztlich wirkt man durch eine kontinuierliche Nachbetreuung dem Jojo-Effekt entgegen. Wer also abnehmen und auch schlank bleiben möchte, kann mit gutem Gewissen auf easylife setzen und gleich seinen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

KONTAKT

· easylife Wien Zentrum – 01/503 13 71

· easylife Wien Nord – 01/2561666

· easylife Wien Süd/Brunn am Gebirge – 02236/379999

· easylife Wiener Neustadt – 02622/25200

· easylife St. Pölten – 02742/26742

www.easylife.at

