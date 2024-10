Gewaltige Regenmassen: Stärke von Hurrikan „Milton“ nimmt erneut zu

Diese Woche wurde Südasien erneut von schweren Unwettern heimgesucht. Gewaltige Regenmassen verursachten Erdrutsche und Überschwemmungen, die besonders Nepal, Indien und Bangladesch betrafen. Diese Naturereignisse unterstreichen erneut die Anfälligkeit der Region für extreme Wetterbedingungen.

In Nepal führten sintflutartige Regenfälle dazu, dass ganze Dörfer unter Schlamm begraben wurden. Laut Angaben der Behörden gibt es mehr als 60 Todesopfer, und Tausende haben ihr Zuhause verloren. Rettungskräfte arbeiten unter Hochdruck, um Vermisste zu finden. In den angrenzenden indischen Bundesstaaten Himachal Pradesh und Uttarakhand sind die Auswirkungen ebenfalls gravierend, mit über 50 gemeldeten Todesopfern. Zahlreiche Straßen und Brücken wurden zerstört, was die Hilfsmaßnahmen erheblich erschwert.

Bangladesch, dessen tiefer gelegene Gebiete besonders gefährdet sind, kämpft mit schwerwiegenden Überschwemmungen. Der steigende Wasserpegel hat viele Gemeinden von der Außenwelt abgeschnitten. Die Regierung hat Notunterkünfte eingerichtet, um die evakuierten Menschen aufzunehmen. Offizielle Stellen koordinieren rund um die Uhr die Verteilung von Hilfsgütern in die betroffenen Gebiete.

Lesen Sie auch: 16-Jähriger schafft als Erster alle Tetris-Level (VIDEO)Ein 16-jähriger Spieler knackt alle 255 Level von Tetris und setzt damit einen neuen Meilenstein in der Gaming-Welt.

16-Jähriger schafft als Erster alle Tetris-Level (VIDEO)Ein 16-jähriger Spieler knackt alle 255 Level von Tetris und setzt damit einen neuen Meilenstein in der Gaming-Welt. Mutter stürzte aus Fenster - Ehemann überraschend enthaftetEine 22-jährige Mutter stürzt in Wien aus dem vierten Stock. Die Umstände sind unklar, die Ermittlungen laufen.

Mutter stürzte aus Fenster - Ehemann überraschend enthaftetEine 22-jährige Mutter stürzt in Wien aus dem vierten Stock. Die Umstände sind unklar, die Ermittlungen laufen. Axt-Mord in Favoriten: Opfer war erst 17 Jahre altEin Mordfall in Wien-Favoriten offenbart erschreckende Details: Das Opfer, ein 17-Jähriger, stammte aus der Stricherszene.

Klimawandel als wesentlicher Faktor

Wissenschaftler und Klimaexperten warnen seit Langem vor der erhöhten Verwundbarkeit der Region gegenüber solchen Extremereignissen. Die Erderwärmung beschleunigt das Abschmelzen der Himalaya-Gletscher, was die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen erhöht. „Der Klimawandel ist keine entfernte Bedrohung mehr, sondern längst Realität“, betont Ashok Pandey, ein führender Klimaökonom der Region. Dies ist ein Appell an die internationale Gemeinschaft, mit Nachdruck Strategien zur Anpassung und Milderung der Auswirkungen des Klimawandels zu entwickeln.