Gewinne 2×2 Tickets für das Kindermusical „Crvenkapica

Das Theater Akzent in Wien lädt euch ein, das beliebte Musical „Rotkäppchen“ nach dem Märchen der Gebrüder Grimm live zu erleben!

Dieses farbenfrohe und fesselnde Musical ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene ein unvergessliches Erlebnis. Begleitet Rotkäppchen auf ihrem aufregenden Weg zur Großmutter, wo sie auf den charmanten, aber gefährlichen Wolf Vucko und viele andere lustige Waldbewohner trifft.

Macht mit und seid dabei, wenn Rotkäppchen und ihre Freunde das Publikum auf eine zauberhafte Reise durch den Märchenwald mitnehmen!

HARD FACTS

Datum: Sonntag, 1. Dezember 2024

Ort: Akzent Theater, Theresianumgasse 18, 1040 Wien

Beginn: 15:30 Uhr

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2×2 Tickets für Crvenkapica in Wien am 1. Dezember 2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.