“Ghost Jobs”: Die neue Masche, die Jobsuchende zur Verzweiflung treibt

Das Handy vibriert, der Puls steigt – und dann folgt die nächste Absage. Für Akademiker wie Sonya Havr wird die Jobsuche zum Hindernislauf mit neuer Hürde: den “Ghost Jobs”.

Brmm brmm. Das Handy vibriert. Zweimal kurz hintereinander. Mit diesem Signal beschleunigt sich auch der Herzschlag von Sonya Havr. Eine E-Mail der Personalabteilung ist eingegangen – von jenem Unternehmen, bei dem sie sich beworben hat. Diesmal schaffte sie es bis in die zweite Bewerbungsrunde. Reicht es für eine weitere Etappe? Die Antwort folgt unmittelbar: “Liebe Frau Havr, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns diesmal für einen anderen Kandidaten entschieden haben…” Eine weitere Absage. Immerhin erhielt sie überhaupt eine Rückmeldung.

Sonya Havr zählt zu jener wachsenden Gruppe junger Akademikerinnen und Akademiker, die in Zeiten wirtschaftlicher Rezession erhebliche Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche haben. Die Statistik des Arbeitsmarktservice (AMS) zeichnet ein alarmierendes Bild: Anfang 2025 meldeten sich so viele Personen mit Hochschulabschluss arbeitslos wie nie zuvor – mit einem Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nur das Coronajahr 2020 verzeichnete ähnlich hohe Zahlen. Für Sonya Havr und ihre Alterskohorte gehören Absagen im E-Mail-Postfach mittlerweile zur täglichen Realität.

Noch frustrierender ist allerdings, wenn das Postfach leer bleibt. Zunehmend schalten Unternehmen Stellenanzeigen, ohne tatsächlich Positionen besetzen zu wollen. Dieses Phänomen trägt den Namen “Ghost Jobs” – abgeleitet vom englischen Verb “to ghost”, das einen plötzlichen Kommunikationsabbruch beschreibt. Der Begriff findet normalerweise im Dating-Kontext Verwendung, hat aber längst den Arbeitsmarkt erreicht.

Phantom-Stellenanzeigen

Auch Sonya wurde bereits Opfer eines solchen “Ghost Jobs”. Sie bewarb sich bei einem renommierten Kosmetikunternehmen, versandte ihre Unterlagen und wartete vergeblich auf Antwort. Über Umwege erfuhr sie später, dass die ausgeschriebene Position gar nicht existierte. Das Unternehmen veröffentlicht die Anzeige seit fast zwei Jahren regelmäßig, um den Eindruck wirtschaftlichen Wachstums zu erwecken.

Doch wie erkennt man “Ghost Jobs”? Die Jobplattform Stepstone räumt ein, dass dieses Phänomen schwer messbar, aber definitiv vorhanden ist. Die Motive variieren: Manche Unternehmen schreiben Positionen mit hoher Fluktuation vorsorglich aus, etwa im Produktions- oder Transportbereich. Personaldienstleister nutzen häufig sogenannte Talentepool-Inserate, um potenzielle Kandidaten für künftige Vakanzen zu identifizieren. In anderen Fällen bleiben Stellenanzeigen online, obwohl die Position bereits besetzt ist – als Absicherung während der Probezeit des neuen Mitarbeiters.

Schutzmaßnahmen

In einer Stellungnahme gegenüber dem Magazin profil erläutert das AMS die Bandbreite möglicher Gründe: Von versehentlich aktiven Inseraten über Marktanalysen und bewusste wirtschaftliche Signalwirkung bis hin zu betrügerischen Absichten. Die Herausforderung bei “Ghost Jobs” liegt in ihrer schweren Identifizierbarkeit. Experten empfehlen als Faustregel, auf die Dauer der Ausschreibung zu achten – wiederholt veröffentlichte oder langfristig aktive Inserate könnten auf “Ghost Jobs” hindeuten. Das AMS rät zur Vorsicht bei der Übermittlung persönlicher Daten vor einem ersten offiziellen Kontakt. Stepstone betont seine Qualitätssicherungsmaßnahmen: Nur Unternehmen mit UID-Nummer dürfen Anzeigen schalten, und jedes Inserat durchläuft eine interne Prüfung. Auch LinkedIn hat auf das Phänomen reagiert und Verifizierungs-Badges für Stellenanzeigen, Unternehmensseiten und Recruiter-Profile eingeführt.

Für Sonya Havr endete die Jobsuche nach einem halben Jahr voller Absagen und Ghosting-Erfahrungen schließlich erfolgreich. Seit November arbeitet sie als Social-Media-Managerin bei einem Gesundheits-Startup.

Den entscheidenden Kontakt erhielt sie allerdings über persönliche Beziehungen. Offenbar ist Vitamin B für “Beziehung” manchmal wirksamer als Vitamin B für “Bewerbung”.