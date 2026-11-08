Gleiches Auto, andere Regeln: Wer an der Grenze Fingerabdrücke abgeben muss

Drei Familienmitglieder sitzen im selben Auto und fahren über die Grenze. Doch plötzlich muss einer Fingerabdrücke abgeben, während die anderen davon ausgenommen sind. Seit April gilt an den Schengen-Außengrenzen ein neues Kontrollsystem. Besonders vor den Weihnachtsreisen nach Bosnien, Serbien und Montenegro sollten Reisende wissen, welche Dokumente jetzt entscheidend sind.

Viele Menschen in Österreich und Deutschland planen bereits ihre Weihnachtsreise Richtung Balkan. Doch an den Grenzen zu Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro hat sich einiges verändert. Seit dem 10. April 2026 ist das europäische Entry/Exit-System (EES) vollständig in Betrieb. Es ersetzt für bestimmte Reisende die bisherigen Passstempel durch eine digitale Erfassung.

Drei Familienmitglieder, drei unterschiedliche Regeln

Wie groß die Unterschiede sein können, zeigt ein Beispiel.

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Eine Familie reist gemeinsam von Serbien nach Österreich. Die 68-jährige Großmutter lebt in Novi Sad und besitzt ausschließlich einen serbischen Reisepass. Sie möchte ihre Kinder über Weihnachten besuchen.

Ihr Sohn hat ebenfalls einen serbischen Pass, lebt aber seit zehn Jahren in Österreich und besitzt eine gültige Rot-Weiß-Rot-Karte plus.

Die Tochter wiederum besitzt sowohl die österreichische als auch die serbische Staatsbürgerschaft.

Obwohl alle drei gemeinsam reisen, gelten für sie unterschiedliche Kontrollverfahren.

Die Großmutter muss grundsätzlich im EES registriert werden. Dabei werden neben ihren Passdaten auch ein Gesichtsbild und Fingerabdrücke erfasst.

Der Sohn ist hingegen aufgrund seines gültigen österreichischen Aufenthaltstitels von der EES-Registrierung ausgenommen.

Auch die Tochter wird nicht im EES registriert, wenn sie bei der Grenzkontrolle ihren österreichischen Reisepass verwendet.

Aufenthaltstitel kann entscheidend sein

Das österreichische Innenministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass Menschen mit einem gültigen Aufenthaltstitel eines Schengen-Staates grundsätzlich nicht vom neuen Erfassungssystem betroffen sind.

Dazu zählen beispielsweise Inhaber einer Rot-Weiß-Rot-Karte plus, eines Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt – EU“ oder einer entsprechenden Aufenthaltskarte.

Entscheidend ist allerdings, dass der Aufenthaltstitel bei der Grenzkontrolle gemeinsam mit dem gültigen Reisepass vorgelegt wird.

Wer seine Aufenthaltskarte zu Hause vergessen hat, kann bei der Grenzkontrolle Schwierigkeiten bekommen. Nach Angaben des Innenministeriums kann ohne diesen Nachweis eine EES-Registrierung erfolgen.

Besonders sorgfältig sollten Reisende außerdem prüfen, ob ihre Aufenthaltstitel noch gültig sind. Mit dem Ablauf eines Titels kann die Ausnahme von der EES-Erfassung wegfallen.

Was gilt für Kinder?

Auch Kinder können vom neuen System betroffen sein.

Reist beispielsweise eine Großmutter mit ihrem achtjährigen Enkel aus Bosnien nach Österreich und besitzen beide ausschließlich bosnische Reisepässe ohne entsprechende Aufenthaltstitel, müssen grundsätzlich beide im EES erfasst werden.

Für Kinder unter zwölf Jahren werden jedoch keine Fingerabdrücke abgenommen. Ihr Gesichtsbild und ihre Reisedaten werden trotzdem erfasst.

Ab zwölf Jahren gelten grundsätzlich auch die biometrischen Erfassungspflichten für Fingerabdrücke.

Eltern sollten daher bei einer gemeinsamen Reise berücksichtigen, dass Kinder und Erwachsene möglicherweise unterschiedliche Kontrollschritte durchlaufen.

Wo finden die neuen Kontrollen statt?

Das EES wird an den Außengrenzen des Schengen-Raums eingesetzt.

Wer von Österreich über Slowenien und Kroatien nach Bosnien fährt, begegnet dem System grundsätzlich beim Grenzübertritt zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina.

Auf der Route über Ungarn nach Serbien erfolgt die entsprechende Kontrolle an der ungarisch-serbischen Grenze.

Der kroatische Automobilclub HAK bestätigt in seinen aktuellen Verkehrsinformationen, dass das System an den Grenzen zu Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro angewendet wird.

Auch bei der Ausreise aus dem Schengen-Raum werden EES-pflichtige Reisende elektronisch erfasst.

Dauern Grenzkontrollen jetzt länger?

Gerade bei der ersten Registrierung können zusätzliche Schritte notwendig sein. Die Behörden müssen persönliche Daten und biometrische Merkmale erfassen.

Bei späteren Grenzübertritten können bereits gespeicherte Daten zur Identitätsprüfung verwendet werden.

Das Innenministerium empfiehlt ausdrücklich, mehr Zeit für Grenzkontrollen einzuplanen. Wie lange eine konkrete Wartezeit ausfällt, hängt allerdings vom Verkehrsaufkommen und der Abfertigung ab.

Wichtig ist außerdem die bekannte 90-Tage-Regel innerhalb von 180 Tagen für entsprechende Kurzaufenthalte. Das neue System dokumentiert diese Aufenthaltszeiten elektronisch und kann Überschreitungen leichter feststellen.

Was Weihnachtsreisende jetzt beachten sollten

Vor der Abfahrt sollten alle Mitreisenden ihre Reisepässe, Aufenthaltstitel und gegebenenfalls längerfristigen Visa kontrollieren.

Doppelstaatsbürger mit einem EU-Pass sollten diesen bei der Ein- und Ausreise an der Schengen-Außengrenze verwenden.

Wer mit einem Aufenthaltstitel reist, sollte das Originaldokument griffbereit haben und sich nicht allein auf ein Foto am Smartphone verlassen.

Denn an der Grenze zählt nicht nur, welchen Pass jemand besitzt. Auch der Aufenthaltsstatus kann darüber entscheiden, ob Fingerabdrücke und Gesichtsdaten erfasst werden müssen.