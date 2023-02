Glücksspiel: Das sind die Vorteile von Krypto-Casinos

Die Zeiten ändern sich, das sieht man in vielen verschiedenen Bereichen. Auch bezüglich der Casinos hat sich einiges geändert. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit litt die gesamte Glücksspielbranche unter einem miserablen Ruf. Online-Casinos erfreuten sich zwar rasant einer großen Beliebtheit, doch der Besuch war nicht gerade unkompliziert, denn man musste zunächst mühselig Programme herunterladen. Außerdem war das Angebot sehr begrenzt.

Heutzutage hat sich sehr vieles geändert. Es gibt inzwischen sogar Crypto Casinos, die Spielauswahl ist absolut gigantisch und es braucht nur wenige Klicks und schon kann der Spielspaß losgehen.

Kryptowährungen: Was bedeutet das?

Online-Casinos gehören definitiv zu den Innovationstreibern in der Glücksspielwelt. Daher ist es wenig verwunderlich, dass inzwischen auch die Online-Casinos die Zahlung mit Kryptowährungen akzeptieren. Bei Kryptowährungen handelt es sich um digitales Geld. Verwendet werden kann es inzwischen für immer mehr Transaktionen im Netz. Wenn es um die Nutzung von Kryptowährungen im Online-Casino geht, sind sie so eine Art Casino Chips.

Die Kryptowährungen bieten hier aber den Vorteil, dass sie ein zusätzliches Maß an Anonymität und Sicherheit bieten. Um Kryptowährungen zu bekommen, muss man sie zuerst gegen eine real existierende Währung tauschen. Die Blockchain ist das System, das alle Transaktionen, die mit Kryptowährungen gemacht werden, aufzeichnet.

Krypto-Casinos: Was ist das?

Krypto-Casinos akzeptieren die Einzahlungen mit Kryptowährungen. Auch hier muss man sich zunächst registrieren und die Geldwäschebestimmungen des Casinos erfüllen. Dann kann man sofort Ein- und Auszahlungen über die Kryptowährung veranlassen.

Derzeit gibt es zwei Arten von Krypto-Casinos. Während die einen ausschließlich Bitcoin oder andere Kryptowährungen akzeptieren, gibt es aber auch “Hybrid Casinos”, hier kann man sich entscheiden, ob man Kryptowährungen oder konventionelle Zahlungsmittel benutzen möchte.

So erkennt man gute Krypto-Casinos

Auch bei den Krypto-Casinos gibt es lizensierte Anbieter und suspekte und unlizenzierte Betrugsseite. Um zu erkennen, welche Casinos seriös sind, sollte man auf die folgenden Kriterien achten.

Die Lizenzen

Grundsätzlich muss immer zuerst auf die Lizenzen geschaut werden. Zu den besten Lizenzen gehören die Lizenzen von der Glücksspielbehörde des Vereinigten Königreichs (UKGC), der maltesischen Glücksspielaufsicht (MGA) und dem Staat Curacao. Sie haben die strengsten Glücksspielregulierungen. Damit ist ein legales und faires Glücksspiel gewährleistet. Online-Casinos ohne Lizenz sind zwingend zu vermeiden.

Die Spiele

Es ist immer empfehlenswert, die unterschiedlichen Casinospiele und Spieleanbieter genau zu vergleichen. Es gibt viele unterschiedliche Spiele wie Online-Slots, Jackpot Slots, Tischspiele, Poker, Würfelspiele und Live Casino Spiele. Bei den besten Krypto-Casinos stehen eine Auswahl von tausenden Slot Spielen und hunderten Live-Casino-Spielen zur Auswahl. Je breiter die Auswahl, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch die Spiele findet, die man bevorzugt.

Das Bonusangebot

Es ist auch angebracht, sich die Bonusangebote genau anzuschauen. Zwar bieten die meisten Online-Casinos einen großzügigen Willkommensbonus an, aber es gibt auch Bonusangebote, die extrem großzügig zu sein scheinen, es aber letztlich nicht sind. Hier ist Vorsicht geboten, denn oftmals wird man die dazugehörigen Bonusbedingungen niemals erfüllen können.

Nicht selten steckt aber auch ein Betrug hinter solchen Angeboten, das gilt zum Beispiel dann, wenn ein solches Angebot hunderte Freispiele ohne Umsatzbedingungen anbietet. Entscheidend ist, dass man die Bonusbedingungen immer genau studiert, bevor man sich im Casino registriert.

Der Support

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Kundensupport. Es ist empfehlenswert, sich die Kundenbewertungen hinsichtlich der Wartezeiten, Verfügbarkeit und genereller Effizienz genau anzuschauen. Schnell können einmal Probleme oder Fragen auftauchen, diese sollten dann natürlich möglichst zeitnah und vor allem fachkundig geklärt werden.

Der Support sollte grundsätzlich über unterschiedliche Kanäle erreichbar sein. Dazu zählen der Kundenservice über Telefon, E-Mail und Live-Chat. Außerdem sollte bereits in den FAQ alles Wichtige ausführlich beschrieben und erklärt sein.

Limits und Gebühren bei den Kryptowährungen

Nicht jedes Krypto-Casino akzeptiert auch automatisch alle Kryptowährungen, daher muss natürlich zuvor geschaut werden, welche Kryptos im Casino akzeptiert werden. Damit man überhaupt von Krypto-Casino sprechen kann, sollte das Casino mindestens drei unterschiedliche Kryptowährungen akzeptieren.

Ebenso wichtig ist es, auf die Ein- und Auszahlungslimits, die Gebühren und die Transaktionsdauer zu achten. Das ist sehr wichtig, denn diese drei Faktoren können für ein gewähltes Krypto-Casino schnell zum Ausschlusskriterium werden.

Kryptowährungen und das Glücksspiel

Da die Sportwetten innerhalb des Glücksspiels eine ganz spezielle Rolle einnehmen, müssen sie hier gleich mit erwähnt werden. Hier wird schnell deutlich, dass sich das Gewinnspiel und das Geschicklichkeitsspiel nicht so leicht voneinander unterscheiden. Tatsache ist aber, dass es im Casino am ehesten darum geht, sich auf das Glück zu verlassen.

Das Ganze stellt sich bezüglich der Sportwetten etwas anders dar, da es hier deutliche Grenzen zwischen Glück und Können gibt. Ein guter Grund, warum auch die Sportwetten so sehr gefragt sind. So populär wie die Sportwetten nun sind, wundert es auch nicht wirklich, dass man schon jetzt Angebote finden kann, bei denen man die Wetten mit Kryptowährung bezahlen kann.

Sportwetten und Kryptowährungen

Die seriösen Krypto-Casino-Seiten denken natürlich auch an Sportfans. Daher bieten viele Krypto-Buchmacher eine Vielzahl von Sportwetten an. Dazu zählen unter anderem Fußball-, Basketball- und Tenniswetten. Im Grundsatz gibt es kaum Unterschiede zwischen dem Wetten mit einer Kryptowährung und herkömmlichen Sportwetten. Die Quoten sind ebenfalls weitgehend dieselben. Verglichen mit den herkömmlichen Sportwetten auf Online-Glücksspiel Webseiten haben die Krypto-Sportwetten den Vorteil von überdurchschnittlichen Einzahlungsboni. Angeboten werden diese sehr oft, damit die Spieler von der Einzahlung mit Kryptos besser überzeugt werden. Letztlich sind auch die Casinos selbst keine Freunde von Bankgebühren.

Es gibt Krypto-Casinos, die die digitale Währung in echte Währung umwandeln, damit die Wette abgeschlossen werden kann. Das bedeutet, dass die platzierte Wette dann in einer bestimmten Währung angezeigt wird. Ausgezahlt aber wird der Betrag dann natürlich wieder in der Kryptowährung.

eSport-Wetten

Auch der virtuelle Sport wird hier nicht vergessen. Inzwischen treten in der Welt des Esports professionelle Spieler in den Spielen Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL), FIFA und StarCraft II gegeneinander an. Weltweit werden die großen Turniere abgehalten. Die eSport-Wetten sind anderen Sportwetten sehr