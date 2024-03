Gratis-Döner: Riesen-Anstrum vor Wiener Kebab-Lokal

Ein neuer Dönerladen in der Donaustadt, Dönerista, hat am Freitag eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Zwischen 13 und 17 Uhr konnten die Kunden einen Döner gegen eine freiwillige Spende erwerben. Der gesamte Erlös der Aktion geht an die Kinderkrebsforschung im St. Anna Spital.

Mit der Eröffnung von Dönerista in der Donaustadt kam auch eine besondere Aktion. Über Social Media lud der neue Dönerladen zu einer Döner-Verkostung ein, die nicht nur den Gaumen, sondern auch das Herz erwärmen sollte. „Freut euch auf eine Döner-Verkostung, die nicht nur eure Gaumen verwöhnt, sondern auch eure Herzen erwärmt. Wir sind gespannt, euch persönlich begrüßen zu dürfen, und freuen uns darauf, diesen bedeutsamen Tag mit euch zu teilen“, so die Einladung von Dönerista auf Social Media.

Riesen-Ansturm

Die Aktion stieß auf große Resonanz. Kebab-Fans aus dem 22. Bezirk strömten in Scharen zu Dönerista, um sich die Aktion nicht entgehen zu lassen. Die Kunden mussten vor Ort teilweise bis zu zwei Stunden warten. „Aber nächste Woche hole ich mir auf jeden Fall noch einen, wenn auch nicht zum Aktionspreis“, sagte eine Wienerin, die nur eine halbe Stunde Mittagspause hatte und daher die Aktion verpasste.

nicht genügend Döner?

Obwohl die Aktion noch bis 17 Uhr andauern sollte, war unklar, ob genug Döner für alle da sein würden. Die Regel war, dass jede Person nur einen Döner bekommt und nur solange der Vorrat reicht. Angesichts der riesigen Schlange vor dem Laden blieb die Frage offen, ob sich das ausgehen würde.

Die Aktion von Dönerista war ein voller Erfolg. Nicht nur erlebte der Laden bei seiner Eröffnung einen enormen Ansturm, auch die Unterstützung für die Kinderkrebsforschung war beeindruckend. Trotz der Ungewissheit, ob genug Döner für alle da sein würden, zeigte die Aktion, dass die Wiener bereit sind, für einen guten Zweck zu warten und zu spenden.