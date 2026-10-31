Gratis Eislaufen für die ganze Familie: Dieser Termin lohnt sich

Ein Familienausflug aufs Eis kann schnell teuer werden. Beim Wiener Eislauf-Verein fällt am 5. November zumindest der Eintritt weg. Wer den Gratisabend nutzen möchte, sollte aber ein paar Details kennen.

Schlittschuhe aus dem Keller holen, die Kinder einpacken und nach der Schule noch ein paar Runden drehen: Am Donnerstag, 5. November 2026, startet der Wiener Eislauf-Verein am Heumarkt in die neue Saison. Von 15 bis 21 Uhr ist der Eintritt frei. Gerade für Familien kann sich dieser Nachmittag lohnen. Denn beim regulären Besuch summieren sich Eintritt und Ausrüstung auf einen spürbaren Betrag.

Was beim Saisonstart kostenlos ist

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Der freie Eintritt gilt am Eröffnungstag für den Publikumslauf. Dazu gibt es Musik mit der Radio Wien Disco. Ab 18 Uhr ist außerdem ein Charity-Eisstockschießen für „Licht ins Dunkel“ angekündigt.

Der WEV befindet sich in der Lothringerstraße 22 im dritten Bezirk, zwischen Stadtpark und Konzerthaus. Öffentlich erreichst du ihn etwa mit der U4 bis Stadtpark und einem anschließenden Fußweg. Die Freiluftanlage bietet mehr als 6.000 Quadratmeter Platz fürs Eisvergnügen.

Wichtig für die Planung: Gratis angekündigt ist der Eintritt. Eine kostenlose Ausgabe von Leihschuhen, Helmen oder Garderobenplätzen ist in der Eröffnungsankündigung nicht ausgewiesen. Wer eigene passende Schlittschuhe hat, spart sich den Verleih.

Was eine Familie normalerweise bezahlt

Wie viel der Gratisabend ausmachen kann, zeigt eine Modellrechnung für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren. Zwei passende Familienkarten kosten regulär an einem Wochentag zusammen 35,80 Euro. Benötigen alle vier Leihschuhe, kommen 30 Euro dazu.

Damit kostet dieser Besuch 65,80 Euro, noch ohne Helme, Garderobe, Essen oder Anfahrt. Am Wochenende wären es bei derselben Zusammenstellung 68,80 Euro.

Am Eröffnungstag entfällt der Eintritt. Gelten die regulären Verleihpreise, bleiben in diesem Beispiel 30 Euro für die Schuhe. Eine Familie mit eigener Ausrüstung kann diesen zusätzlichen Posten vermeiden.

Ein Detail ist bei Jugendlichen leicht zu übersehen: Beim Eintritt gilt der Jugendtarif von sieben bis 17 Jahren. Leihschuhe kosten dagegen nur bis 14 Jahre sechs Euro, ab 15 Jahren sind es neun Euro. Ein Leihhelm kostet laut Saisonpreisliste zwei Euro, die Tagesgarderobe ebenfalls zwei Euro.

Ausweis mitnehmen und Zeit einplanen

Für ausgeliehene Schuhe verlangt der Verleih ein Ausweispfand oder ersatzweise 100 Euro Kaution. Die Kaution ist eine rückzahlbare Sicherheit und sollte deshalb nicht als endgültige Ausgabe in die Ausflugsrechnung eingehen.

Leihschuhe werden grundsätzlich in den Größen 24 bis 49 angeboten. Für kleinere Kinder bis Größe 24 gibt es Doppelkufen. Wer darauf angewiesen ist, sollte die passende Ausstattung vor dem Besuch beim Anbieter abklären.

Auch die Rückgabe gehört zur Zeitplanung: Laut allgemeiner Verleihregel müssen Schuhe spätestens 30 Minuten vor Betriebsschluss retourniert werden. Bei einem Ende um 21 Uhr bedeutet das grundsätzlich 20.30 Uhr. Zu Stoßzeiten kann die Ausgabe länger dauern. Plane deshalb gerade mit Kindern etwas Zeit zum Anprobieren und Schnüren ein.

Was Eltern vor der ersten Runde wissen sollten

Der WEV empfiehlt Helm und Handschuhe. Die Schuhe sollten gut sitzen und fest geschnürt sein. Lose Schuhbänder gehören nicht aufs Eis.

Kleine Kinder auf dem Arm mitzunehmen, ist auf der Eisfläche nicht erlaubt. Auch mit Straßenschuhen dürfen Eltern sie dort nicht begleiten. Wer selbst nicht laufen möchte, sollte das vorab in die Familienplanung einbeziehen.

Für Menschen mit Behinderung gibt es ebenfalls eine wichtige Information: Der Zugang wird als barrierefrei geführt; das Befahren der Eisfläche im Rollstuhl mit Begleitung ist laut WIENXTRA möglich. Besondere Unterstützungsbedürfnisse und verfügbare Eislaufhilfen am besten vorab mit dem Verein klären.

Diese Zeiten gelten nach der Eröffnung

Nach dem Auftakt ist der WEV regulär Montag bis Donnerstag sowie am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags geht es bis 21 Uhr. Für einzelne Feiertagstermine gibt es Sonderzeiten.

Für den Gratisabend am 5. November gilt ausdrücklich die längere Eröffnungszeit von 15 bis 21 Uhr. Wer danach wiederkommen möchte, sollte bei der Kostenplanung neben den Eintrittskarten vor allem die Ausrüstung berücksichtigen. Bei mehreren Familienmitgliedern macht sie einen erheblichen Teil der Rechnung aus.