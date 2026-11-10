Gratis übernachten im Hotel: Für diese Frauen könnte es bald möglich sein

Ein Zimmer, kein Name, keine Rechnung. Die NEOS wollen Frauen in Gewaltsituationen einen ungewöhnlichen Zufluchtsort öffnen.

Die NEOS Niederösterreich bringen im Landtag einen Antrag für ein zusätzliches Schutzangebot ein. Frauen, die sich in einer akuten Gewaltsituation befinden, sollen in teilnehmenden Hotels kostenlos und anonym unterkommen können. Als Vorbild dient das steirische Projekt „CHECK-IN“.

Der Vorstoß lehnt sich eng an dieses Modell an, das von Gewalt betroffenen Frauen ermöglicht, vorübergehend in einem Hotel Schutz zu suchen. Angestrebt wird ein rasch erreichbarer Rückzugsort, der die Hemmschwelle senken soll, Hilfe in Anspruch zu nehmen. NEOS-Landessprecherin Indra Collini begründet das so: „Nicht jede Frau schafft es, sich unmittelbar an ein Frauenhaus zu wenden. Gerade in einer akuten Bedrohungssituation braucht es aber eine rasch erreichbare Alternative“.

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Professionelle Unterstützung

Betroffene sollen ohne großen Aufwand ein teilnehmendes Hotel in ihrer Nähe aufsuchen können. Dazu kommt professionelle Unterstützung, vorgesehen sind eine Erstberatung sowie eine Einschätzung der Gefährdungssituation.

Wenn nötig, sollen die Frauen zügig an bestehende Schutz- und Beratungsstellen weitervermittelt werden. „Ein Hotelzimmer allein ist noch kein Gewaltschutz. Es braucht fachkundige Beratung, eine Einschätzung des Risikos und einen verlässlichen Weg in weiterführende Hilfe“, betont Collini.

Pilotprojekt gefordert

Mit dem Antrag wollen die NEOS erreichen, dass Niederösterreich gemeinsam mit Frauen- und Gewaltschutzeinrichtungen ein entsprechendes Pilotprojekt entwickelt. Die bestehenden Frauenhäuser soll das Angebot nicht ersetzen.

Es soll vielmehr als zusätzliche Anlaufstelle in akuten Notsituationen dienen.

Ob und wann das Projekt umgesetzt wird, ist offen.