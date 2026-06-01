Grenzübergänge zwischen Kroatien und Bosnien sollen neu strukturiert werden

Ein Brückeneinsturz, monatelange politische Blockaden – und plötzlich geht alles ganz schnell. Kroatien und BiH ordnen ihre Grenze neu.

Die kroatische Regierung hat auf ihrer jüngsten Sitzung einen neuen Vertragsentwurf über Grenzübergänge mit Bosnien und Herzegowina auf den Weg gebracht. Das Vorhaben soll die bilateralen Beziehungen festigen, die Verkehrssicherheit verbessern und die Durchlässigkeit auf den europäischen Korridoren erhöhen. Kern des Entwurfs ist eine umfassende Neuordnung des Grenzübergangssystems sowie die Aufwertung einzelner Übergänge, um den Anforderungen der Bevölkerung und der Wirtschaft beider Länder besser gerecht zu werden.

Auf der 172. Sitzung der kroatischen Regierung am 28. Mai wurde ein Beschlussvorschlag zur Einleitung des Vertragsabschlussverfahrens behandelt. Dabei wurde in Erinnerung gerufen, dass das bestehende Regelwerk – ein Vertrag samt Abkommen aus dem Jahr 2013 – das Grenzüberquerungsregime an der gemeinsamen Grenze festlegt, die mit dem EU-Beitritt Kroatiens zur Außengrenze der Europäischen Union wurde. Damals wurden insgesamt 50 Grenzübergänge definiert: 25 für den internationalen Verkehr, 25 für den Grenzverkehr sowie 44 zusätzliche Übergangsstellen für Inhaber von Grenzausweisen.

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Neue Übergangskategorien

Als Übergänge der höchsten Kategorie galten bislang Stara Gradiska–Gradiska und Nova Sela–Bijaca. Durch spätere Abkommen wurden weitere Übergänge eröffnet – darunter Svilaj und Gornji Varos – sowie vorübergehende Umkategorisierungen einzelner Stellen ermöglicht. Der neue Vertragsentwurf sieht nun fünf Übergänge der höchsten Kategorie vor: Nova Sela–Bijaca, Stara Gradiska–Gradiska beziehungsweise der künftige Gornji Varos–Gradiska Novi Most, Svilaj–Donji Svilaj, Kamensko–Kamensko sowie Licko Petrovo Selo–Izacic. Ergänzend werden 17 Übergänge für den internationalen Straßenverkehr von Personen und Gütern, 20 für den internationalen Straßenpersonenverkehr, fünf Eisenbahnübergänge und zehn ständige Übergänge für den Grenzverkehr festgelegt.

Für den Übergang Stara Gradiska–Gradiska hätte der neue Vertrag weitreichende Änderungen. Nach der geplanten Eröffnung der neuen Brücke und des Übergangs Gornji Varos–Gradiska Novi Most würde dieser künftig die Funktion der Grenzkontrollstelle höchster Kategorie übernehmen – also zum zentralen Abfertigungspunkt für den Güterverkehr samt veterinärmedizinischen, phytosanitären und sanitären Kontrollen werden. Stara Gradiska–Gradiska bliebe demgegenüber als internationaler Grenzübergang für den Personenverkehr erhalten.

Ziel dieser Neuorganisation ist es, den bestehenden Übergang zu entlasten und Verkehrsstaus durch Stara Gradiska und Bosanska Gradiska zu reduzieren. Die neue Brücke soll zur Hauptroute für den Transit- und Wirtschaftsverkehr zwischen Kroatien und Bosnien und Herzegowina werden. In Kraft getreten sind die Änderungen noch nicht – es handelt sich vorerst um einen Beschlussvorschlag, dessen Umsetzung von der Fertigstellung der erforderlichen Infrastruktur und der dauerhaften Inbetriebnahme des neuen Übergangs abhängt.

Brückeneinsturz als Auslöser

Den unmittelbaren Anlass für die beschleunigte Neuordnung lieferte ein Zwischenfall im Mai: Ein Teil der Brücke am Grenzübergang zwischen Gradiska und Stara Gradiska brach ein, woraufhin der Verkehr vollständig eingestellt und der Schwerverkehr auf andere Übergänge umgeleitet werden musste. Um einen drohenden Verkehrskollaps abzuwenden, leiteten die bosnisch-herzegowinischen Behörden den Verkehr eilig auf den neuen Grenzübergang um, der nach monatelangen politischen Blockaden vorübergehend für den Verkehr nach Kroatien und in die EU freigegeben wurde. Zagreb hatte seine Bereitschaft zur Eröffnung des Übergangs frühzeitig signalisiert – interne Unstimmigkeiten in Bosnien und Herzegowina über finanzielle und politische Fragen hatten die Inbetriebnahme jedoch über Monate verzögert.