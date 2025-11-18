Großeinsatz in Linz: Recyclinghalle in Flammen

Flammeninferno in Recyclinganlage: 150 Einsatzkräfte kämpften gegen einen Großbrand im Grenzgebiet zwischen Linz und Traun. Die Lagerhalle wurde komplett zerstört.

In der Nacht zum Dienstag brach in einer Halle eines Recyclingunternehmens im Grenzgebiet zwischen Linz und Traun ein verheerendes Feuer aus. Aufmerksame Anwohner schlugen kurz nach Mitternacht Alarm, als sie einen Feuerschein über dem Betriebsgelände entdeckten. Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Linz stand bereits ein erheblicher Teil der Halle in Flammen.

Binnen kürzester Zeit wurden weitere Einsatzkräfte angefordert. Letztlich kämpften rund 150 Helfer gegen das Inferno – darunter die Berufsfeuerwehr Linz, zehn freiwillige Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden sowie Polizei, Rettungsdienst, Energieversorger und Mitarbeiter der Linz AG. “Als wir hergefahren sind, haben wir schon den Feuerschein am Himmel gesehen, und als wir in die Einfahrt gebogen sind, wussten wir: Da gibt es jede Menge zu löschen”, schilderte Gerhard Krenn, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Linz gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten.

Massive Löscharbeiten

Die Löschmannschaften bekämpften das Feuer aus verschiedenen Richtungen und setzten dabei Drehleitern, Hubrettungsfahrzeuge sowie mobile Wasserwerfer ein. Durch den gut abgestimmten Einsatz konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Laut Einsatzleitung bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Wohngebäude in der Umgebung.

Die Lagerhalle mit den gepressten Ballen wurde jedoch komplett zerstört. Die extreme Hitzeentwicklung hat Teile des Daches einsturzgefährdet und Betonmauern verformt, weshalb ein Betreten derzeit nicht möglich ist.

Komplizierte Nachlöscharbeiten

Die Nachlöscharbeiten und Aufräumtätigkeiten gestalten sich kompliziert und werden voraussichtlich noch viele Stunden in Anspruch nehmen. Im Tagesverlauf soll schweres Gerät zum Einsatz kommen, um Zugang zu schaffen, die Ballen ins Freie zu transportieren und einzeln abzulöschen, damit ein erneutes Aufflammen ausgeschlossen werden kann.

Im Umfeld des Brandortes blieben mehrere Straßenzüge gesperrt, wobei die Polizei den Verkehr regelte und gleichzeitig Ermittlungen zur Brandursache aufnahm. Aufgrund der massiven Zerstörung ist derzeit völlig unklar, wie das Feuer entstanden ist.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

