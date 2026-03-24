Großer Durchbruch: EU und Australien schließen Handelsabkommen

Ein Handelsabkommen, Jahre in der Mache – nun setzen die EU und Australien ein Zeichen, das weit über Wirtschaft hinausgeht.

Nach jahrelangen Verhandlungen haben die Europäische Union und Australien ein weitreichendes Handelsabkommen unterzeichnet. In der australischen Hauptstadt Canberra besiegelten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Premierminister Anthony Albanese am Dienstag die Einigung. Das Abkommen soll den bilateralen Austausch grundlegend vereinfachen: Zölle werden abgebaut, der Handel mit Dienstleistungen erleichtert und Investitionen auf beiden Seiten gezielt gefördert.

Für die Europäische Union werden erhebliche wirtschaftliche Impulse erwartet. Die EU exportierte im Jahr 2025 Waren im Wert von 37 Milliarden Euro nach Australien sowie Dienstleistungen im Wert von 28 Milliarden Euro im Jahr 2023. Prognosen zufolge könnten die EU-Exporte innerhalb eines Jahrzehnts um rund ein Drittel zulegen. Besonders die Milch- und Automobilbranche dürften davon profitieren – für beide Sektoren werden Wachstumsraten von jeweils rund 50 Prozent in Aussicht gestellt. Das Abkommen könnte die Zölle auf EU-Exporte um etwa 1 Milliarde Euro reduzieren.

Australien erhofft sich seinerseits neue Absatzmöglichkeiten für landwirtschaftliche Erzeugnisse und eine breitere Marktpräsenz. Auf europäischer Seite gehören Maschinen, Chemikalien sowie Komponenten für den Transportsektor zu den zentralen Exportgütern nach Australien – ein Umstand, von dem vor allem die deutsche Industrie profitieren dürfte.

Strategische Partnerschaft

Neben den wirtschaftlichen Aspekten gewinnt auch die strategische Dimension der Partnerschaft an Gewicht. Beide Seiten vereinbarten eine intensivere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik sowie beim Zugang zu kritischen Rohstoffen. Australien gehört zu den bedeutendsten Produzenten von Aluminium, Lithium und Mangan – Materialien, die für industrielle Prozesse, die Energiewende und technologische Innovationen unverzichtbar sind.

Die EU-Kommission betonte, das Abkommen solle europäischen Unternehmen verlässlichere und planbarere Rahmenbedingungen schaffen. Von der Leyen erläuterte die Motivation dahinter: „Wir dürfen bei so wichtigen Rohstoffen nicht zu sehr von einem einzigen Lieferanten abhängig sein, und genau deshalb brauchen wir einander.“ Im Hintergrund steht Europas bestehende Abhängigkeit von China, das einen Großteil der Rohstoffimporte liefert und bei deren Verarbeitung eine dominierende Stellung einnimmt.

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Auch auf sicherheitspolitischer Ebene streben Brüssel und Canberra eine engere Zusammenarbeit an. Vorgesehen sind gemeinsame Initiativen in den Bereichen maritime Sicherheit, Cybersicherheit sowie die Abwehr hybrider Bedrohungen und die Bekämpfung von Desinformation. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit bei Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz ausgebaut werden.

Ratifizierung steht aus

Im Anschluss an die Unterzeichnung hob von der Leyen die inhaltliche Nähe beider Partner trotz der großen geographischen Distanz hervor. „Die EU und Australien mögen geografisch weit voneinander entfernt sein, aber in unserer Sicht auf die Welt könnten wir einander nicht näher sein“, erklärte sie. Vor dem australischen Parlament bezeichnete sie die Einigung zudem als „ein faires Abkommen, eines, das euren Unternehmen dient und eines, das unseren Unternehmen dient“.

Auch Premierminister Albanese unterstrich die Tragweite des Vertragsabschlusses für Australien. „Dies ist ein bedeutender Moment für unsere Nation, da wir ein Abkommen mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sichern“, sagte er.

Bevor das Abkommen rechtlich wirksam wird, sind noch mehrere formelle Schritte erforderlich. Zunächst steht eine juristische Prüfung des Vertragstextes an, gefolgt von der Übersetzung in alle 24 Amtssprachen der Europäischen Union. Anschließend muss das Abkommen sowohl vom Europäischen Parlament als auch vom australischen Parlament ratifiziert werden.