Großfahndung in Slowenien: 2 Meter-Mörder noch immer flüchtig, auch Österreich alarmiert

Tödlicher Messerangriff in Slowenien: Polizei fahndet nach gefährlichem 39-Jährigen

Eine 36-jährige Frau wird tot in ihrer Wohnung gefunden, ihr Partner flieht zu Fuß – nun läuft in Slowenien eine groß angelegte Fahndung.

Im slowenischen Ort Vuhred ist in der Nacht auf Montag eine 36-jährige Frau bei einem Messerangriff ums Leben gekommen. Als dringend tatverdächtig gilt ihr 39-jähriger Partner, ein Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina. Der Mann verließ den Tatort nach Angaben der Polizei zu Fuß und befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Das Tötungsdelikt ereignete sich in einem Wohnhaus im Zentrum von Vuhred im Norden Sloweniens. Die Polizei wurde am 20. Juli kurz vor 1 Uhr über den Vorfall informiert. Die Frau erlitt durch den Angriff derart schwere Verletzungen, dass sie noch am Tatort starb.

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Nach übereinstimmenden, bislang jedoch nicht offiziell bestätigten Medienberichten handelt es sich bei dem Gesuchten um den 39-jährigen Amir Uzunović.

Sohn fand seine Mutter

Nach Informationen der slowenischen Nachrichtenagentur STA lebte das Paar gemeinsam mit seinem minderjährigen Sohn in der Wohnung. Der Jugendliche soll seine tote Mutter bei seiner Rückkehr nach Hause gefunden und anschließend seinen Onkel, den Bruder des Tatverdächtigen, verständigt haben. Der Junge wurde später von der zuständigen Sozialbehörde betreut.

Erste Berichte, wonach das Kind den Angriff unmittelbar mitansehen musste, sind bislang nicht offiziell bestätigt. Die derzeit vorliegenden Informationen deuten vielmehr darauf hin, dass der Sohn erst nach der Tat in die Wohnung kam.

Auch Österreich und Kroatien informiert

An der Fahndung beteiligen sich rund 30 Polizisten und Kriminalbeamte sowie Diensthundeführer. Das Gebiet wird außerdem mit einer Drohne und einem Polizeihubschrauber abgesucht. Auch ein berittener Polizist wurde in die Suche eingebunden.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Verdächtige Slowenien verlassen hat, wurden auch die Sicherheitsbehörden in Österreich und Kroatien über den Fall informiert. Zwischenzeitlich wurde zudem die Drau durchsucht, weil die Ermittler auch der Möglichkeit nachgingen, dass sich der Mann das Leben genommen haben könnte.

Polizei warnt vor Kontakt

Der Gesuchte ist nach Angaben der Polizei etwa zwei Meter groß. Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er eine Jeans, ein schwarzes kurzärmeliges T-Shirt und schwarze Schuhe. Die Behörden stufen ihn als gefährlich und unberechenbar ein.

Personen, die den Mann sehen, sollen keinesfalls versuchen, ihn anzusprechen oder festzuhalten. Die Polizei rät dazu, sich sofort an einen sicheren Ort zurückzuziehen und den slowenischen Notruf unter der Nummer 113 zu verständigen.

Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Nach Angaben der Ermittler gab es in der Familie bislang keine bekannten Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt. Der Verdächtige war zuvor lediglich im Zusammenhang mit einem Verkehrsdelikt aktenkundig geworden. Die Ermittlungen dauern an.