Großprojekt in Wien: Bahnhof wird sechs Jahre lang umgebaut

Hütteldorf bekommt einen neuen Bahnhof, doch bis dahin vergehen Jahre. Die ersten Pläne werden dort gezeigt, wo sonst der Ball rollt.

Die ÖBB nehmen eine umfassende Modernisierung des Bahnhofs Hütteldorf in Angriff. Gebaut werden soll ab Ende 2029, fertig sein soll das Projekt 2035. Im Vorfeld gibt es Termine im Allianz-Stadion, bei denen über die Maßnahmen informiert wird.

Derzeit befindet sich das Vorhaben noch in der Planungsphase. Bei der zuständigen Behörde soll es 2026 eingereicht werden. Ab dem Baustart Ende 2029 dürfte Hütteldorf sechs Jahre lang eine Baustelle bleiben, der Abschluss ist für 2035 angesetzt.

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Geplante Maßnahmen

Zentrales Element ist das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude im Jugendstil, das restauriert und modernisiert wird. Auch die beiden Bahnhofsvorplätze bekommen ein neues Erscheinungsbild. Der nördliche Vorplatz soll großzügiger werden und den Fahrgästen ein angenehmeres Umfeld bieten.

Angestrebt wird außerdem ein zur Gänze barrierefreier Bahnhof. Darüber hinaus wollen die ÖBB das Umsteigen einfacher machen und die Verbindungen verbessern.

Auch die Gleisanlagen und Eisenbahnbrücken sind vom Umbau betroffen. Besondere Bedeutung hat der geplante zweigleisige Ausbau der S45 zwischen Hütteldorf und Penzing. Dadurch sollen die Intervalle kürzer werden und sich die Umsteigemöglichkeiten verbessern.

Im Zuge dieser Arbeiten ist zudem eine zusätzliche Haltestelle in Wien-Baumgarten vorgesehen.

Infoveranstaltungen

Am 3. und 4. November gehen im Allianz-Stadion am Gerhard-Hanappi-Platz Informationsveranstaltungen über die Bühne. Jeweils zwischen 15 und 19 Uhr werden die Pläne im zweiten Stock präsentiert, eine Anmeldung wird erbeten.

Der geplante Umbau liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur umstrittenen Verbindungsbahn.

Gegen deren Ausbau hatten Bürgerinitiativen aus Sorge vor einer Teilung Hietzings Widerstand formiert.