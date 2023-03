Großvater verkauft Enkelin für 6.000 Euro: Jetzt ist sie tot  (VIDEO)

Ein Mann (46) aus dem Dorf Drosero bei Xanthi in Griechenland wurde wegen eines Streits um ein Mädchen getötet, an dem zwei Roma-Familien beteiligt waren.

Laut lokalen Medien entstand der Streit, weil der Ermordete die Vereinbarung mit dem Mörder (37) brach, der von ihm zuvor die Enkelin (15) gekauft hatte. Er soll seine Enkelin für 6.000 Euro verkauft haben und vereinbart haben, dass sie den Sohn (17) des Mörders heiratet.

Wenige Wochen nach der Verlobung der beiden Minderjährigen habe der Großvater angeblich seine Meinung geändert und seine Enkelin nach Hause gebracht, das Geld, das er für sie erhalten habe, aber nicht zurückgegeben, schreibt das griechische Medium Xanthinea.

Außerdem soll der Großvater des Mädchens kurz vor seiner Ermordung zusammen mit Familienmitgliedern das Haus des mutmaßlichen Mörders ausgeraubt und dann angezündet haben. Es gab angeblich zahlreiche weitere Vorfälle zwischen den zwei Familien im Dorf, und die Familie des Opfers warf Steine ​​und andere Gegenstände auf das Haus des Mörders.

Fünf Kugeln wurden auf den Großvater abgefeuert

Aufgrund dieser Vorfälle beschloss die Familie des Mörders, sich blutig zu rächen.

Am Sonntag, dem 19. März, brachen vier Männer, der Vater mit zwei Söhnen und der Schwiegersohn, in das Haus des Opfers ein. Sie brachen in sein Zimmer ein, in dem der Großvater mit seiner Frau, seinem Sohn und vier minderjährigen Enkelkindern schlief, und schossen ihm fünfmal in den Bauch. Danach wurde der Großvater mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert, starb jedoch nach der Operation.

Die Angehörigen des Opfers sind wütend und wollen Rache. In Beiträgen in sozialen Netzwerken bedrohen sie die Familie und die Töchter des Mordverdächtigen.

„Dein Herz wird brennen. Sobald du aus dem Gefängnis kommst, wirst du neben deinen Töchtern beerdigt“, sagte eines der Familienmitglieder des Ermordeten in einem Video, das auf TikTok aufgetaucht ist.

Auch der Verdächtige (37) gab nicht nach und postete ein Drohvideo auf TikTok. „Wenn ihr mir schadet, bringe ich euch alle in 40 Jahren um“, sagte der Verdächtige.

Später wurde er zusammen mit einem seiner Söhne von der Polizei festgenommen, und danach auch der andere Sohn und sein Schwiegersohn.