Großveranstaltungen sorgen für Staus: Hier brauchen Autofahrer Geduld

Großveranstaltungen sorgen in Österreich für volle Straßen. Schon am Mittwoch wird es in Graz eng, am Wochenende müssen Autofahrer vor allem in Wien und Ried mit Verzögerungen rechnen.

Während der ARBÖ auf Österreichs Autobahnen am kommenden Wochenende weitgehend ruhigen Verkehr erwartet, dürfte es rund um Veranstaltungsorte deutlich voller werden. Besonders bei der Anreise und nach Veranstaltungsende müssen Autofahrer mit Staus und längerer Parkplatzsuche rechnen.

Veranstaltungen im Überblick

Im Raiffeisen Sportpark in Graz trifft das Handball-Nationalteam am 4. November um 18 Uhr auf die Türkei, bis zu 3.000 Fans werden erwartet. In Wien fallen mehrere Termine in der Stadthalle zusammen.

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André Rieu gibt am Freitag und am Samstag jeweils um 19.30 Uhr ein Konzert in Halle D, Peter Cornelius steht von Donnerstag bis Samstag ab 20 Uhr in Halle F auf der Bühne. Außerdem läuft in Halle E am Samstag und Sonntag die Messe „Spiritualität & Heilen“.

Bei hoher Auslastung könnten am Samstag etwa 12.000 bis 13.000 Besucher fast gleichzeitig anreisen. Ried im Innkreis ist von Freitag bis Sonntag Schauplatz der 29. „Haus & Bau“-Messe, bei der rund 200 Aussteller vertreten sind.

Der ARBÖ rechnet in Wien vor allem am Samstag schon ab dem späten Nachmittag mit dichtem Verkehr. Wenn die Konzerte gegen 22.30 Uhr enden, drohen erneut Verzögerungen. In Graz fällt die Anreise teilweise in den Abendverkehr.

Nach Ried im Innkreis werden zehntausende Besucher erwartet. Am Samstag und Sonntag können sich dort auf den Zufahrtsstrecken die stärksten Verzögerungen ergeben.

In Graz rechnet der ARBÖ am Mittwoch mit Verzögerungen auf der Schönaugasse, der Hüttenbrennergasse und dem Schönaugürtel. In Wien dürften am Samstag vor allem der Neubaugürtel, die Hütteldorfer Straße und das Nibelungenviertel betroffen sein. Rund um das Messegelände in Ried im Innkreis kann es insbesondere am Samstag und Sonntag zu Staus kommen.

Parken und Anreise

Für Besucher der Wiener Stadthalle empfiehlt der ARBÖ die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Straßenbahnlinien 6 und 18 halten bei der Station Burggasse-Stadthalle, die Linien 9 und 49 beim Urban-Loritz-Platz. Auch die Buslinie 48A bietet eine Verbindung zur Stadthalle. Wer mit dem Auto kommt, sollte zusätzliche Zeit für die Parkplatzsuche einplanen.

Beim Raiffeisen Sportpark in Graz stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Die Straßenbahnlinien 4 und 5 fahren bis zur Station Josefkirche, von dort sind es rund 400 Meter zu Fuß. Wer nach Ried im Innkreis fährt, nimmt laut ARBÖ am besten die Innkreisautobahn A8 bis zur Anschlussstelle Ried im Innkreis und folgt danach der Messebeschilderung.

Rund um das Messegelände warten etwa 3.000 kostenlose Parkplätze.

Vom Bahnhof Ried im Innkreis aus ist die Messe in rund 15 Minuten zu Fuß erreichbar, geöffnet hat sie täglich von 9 bis 17 Uhr.