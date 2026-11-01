Gruselig wie nie zuvor: Das war Heidi Klums Halloween-Kostüm (FOTOS)

Heidi Klum feiert Jubiläum und macht sich selbst zum Schauplatz des Grauens. Ein Mann, der sonst nie fehlt, bleibt diesmal weg.

In New York ist Heidi Klum als überdimensionale, abgetrennte Variante ihrer eigenen Hand aufgetreten. Bei ihrer 25. Halloween-Party fehlte hingegen ihr Ehemann Tom Kaulitz.

Das Supermodel balancierte auf dem Mittel- und dem Ringfinger der riesigen Hand und spuckte auf dem roten Teppich ein wenig Kunstblut aus. Ihre eigene linke Hand habe sie auf die Idee gebracht, erklärte sie vor Journalisten. Für die Umsetzung des Looks zeichnete der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino verantwortlich.

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Lange Fingernägel, goldene Ringe sowie freiliegende Knochen und Sehnen prägten die Inszenierung. Vor der versammelten Presse in New York führte Klum ihre Verwandlung vor. Das Kostüm setzte das Motiv einer abgerissenen Hand um, Kunstblut diente dabei als Showeffekt.

Frühere Verwandlungen

Zum 25. Mal lädt Klum heuer zu ihrer Feier. In den Jahren zuvor war sie unter anderem als dicker Anglerwurm, als mythische Gestalt Medusa und als E.T. aus dem Science-Fiction-Film von Steven Spielberg erschienen. Hinter vielen dieser Verwandlungen steht Mike Marino als kreativer Kopf, er setzte auch das heurige Kostüm um.

Kaulitz fehlt

Normalerweise gehört auch Klums Ehemann Tom Kaulitz zu den Halloween-Auftritten. In früheren Jahren erschien er etwa als Ei neben ihrem Pfau, als Angler an der Seite ihres Wurms oder als versteinerter Krieger zu ihrer Medusa.

Diesmal blieb er der Party fern. Im Podcast „Kaulitz Hills“ hatten er und sein Bruder Bill Kaulitz schon vor Wochen angekündigt, wegen eines Konzerts in Deutschland nicht dabei sein zu können.