KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Partylook

Gruselig wie nie zuvor: Das war Heidi Klums Halloween-Kostüm (FOTOS)

Gruselig wie nie zuvor: Das war Heidi Klums Halloween-Kostüm (FOTOS)
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Heidi Klum feiert Jubiläum und macht sich selbst zum Schauplatz des Grauens. Ein Mann, der sonst nie fehlt, bleibt diesmal weg.

In New York ist Heidi Klum als überdimensionale, abgetrennte Variante ihrer eigenen Hand aufgetreten. Bei ihrer 25. Halloween-Party fehlte hingegen ihr Ehemann Tom Kaulitz.

Das Supermodel balancierte auf dem Mittel- und dem Ringfinger der riesigen Hand und spuckte auf dem roten Teppich ein wenig Kunstblut aus. Ihre eigene linke Hand habe sie auf die Idee gebracht, erklärte sie vor Journalisten. Für die Umsetzung des Looks zeichnete der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino verantwortlich.

Lange Fingernägel, goldene Ringe sowie freiliegende Knochen und Sehnen prägten die Inszenierung. Vor der versammelten Presse in New York führte Klum ihre Verwandlung vor. Das Kostüm setzte das Motiv einer abgerissenen Hand um, Kunstblut diente dabei als Showeffekt.

Frühere Verwandlungen

Zum 25. Mal lädt Klum heuer zu ihrer Feier. In den Jahren zuvor war sie unter anderem als dicker Anglerwurm, als mythische Gestalt Medusa und als E.T. aus dem Science-Fiction-Film von Steven Spielberg erschienen. Hinter vielen dieser Verwandlungen steht Mike Marino als kreativer Kopf, er setzte auch das heurige Kostüm um.

Kaulitz fehlt

Normalerweise gehört auch Klums Ehemann Tom Kaulitz zu den Halloween-Auftritten. In früheren Jahren erschien er etwa als Ei neben ihrem Pfau, als Angler an der Seite ihres Wurms oder als versteinerter Krieger zu ihrer Medusa.

Diesmal blieb er der Party fern. Im Podcast „Kaulitz Hills“ hatten er und sein Bruder Bill Kaulitz schon vor Wochen angekündigt, wegen eines Konzerts in Deutschland nicht dabei sein zu können.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| REX1
Neuer Fahrplan ab 13. Dezember: Um 3:59 Uhr startet der neue Frühzug ab Wien Hauptbahnhof
| Skikurs
Bis zu 302 Euro für den Skikurs: Fördertopf leer, Eltern sollten jetzt nachfragen
| Konsumentenschutz
Zehn Prozent zusätzliche Pauschale beim Autokauf: Gericht untersagt Klauseln
| Ermittlungen
An Kinder verteilt: Nadeln in Halloween-Süßigkeiten entdeckt
| Anzeige
1,4 Promille: 14-Jähriger lag betrunken in Bushaltestelle
MEHR AKTUELLE NEWS