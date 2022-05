Haben sich Smartphones zum ultimativen Unterhaltungserlebnis entwickelt?

Schätzungen zufolge gibt es inzwischen rund 4 Milliarden Smartphone-Nutzer auf der Welt. Viele nutzen sie für die Arbeit, aber die meisten von uns verwenden sie auch zur Unterhaltung. Die zusätzliche Rechenleistung und die Funktionen, die moderne Mobiltelefone bieten, machen dies möglich.

Mobiltelefone werden auch deshalb immer beliebter, weil sie so viele Unterhaltungsmöglichkeiten aus einer einzigen Quelle bieten und den Zugriff darauf so unglaublich einfach machen. Das bedeutet, dass wir unzählige Möglichkeiten haben, uns zu beschäftigen, wenn wir unser Smartphone bei uns tragen.

Spiele auf dem Smartphone spielen

Mobile Spiele sind ein gutes Beispiel dafür, was moderne Handys in dieser Hinsicht leisten können. Besonders Online-Casino-Spiele haben in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen. Denn sie ermöglichen es uns, Spiele wie Poker online an jedem Ort und zu jeder Zeit zu spielen. Egal, ob man in der Mittagspause auf der Arbeit ist oder zuhause auf dem Sofa sitzt – auf Online-Plattformen können wir jederzeit zugreifen, solange wir das Smartphone mit dabei haben.

Einholen von Informationen über soziale Medien

Eine gute Möglichkeit, sich mit dem Handy zu unterhalten, ist natürlich die Nutzung von Social-Media-Plattformen auf dem Handy. Da moderne Smartphones internetfähig sind, ist es einfach, zu jeder Zeit und an jedem Ort auf Twitter zu gehen oder Fotos auf Instagram hochzuladen. Die sozialen Medien gehören zu den beliebtesten Formen der Unterhaltung heutzutage. Natürlich kann man in den sozialen Medien auch immer den neuesten Klatsch und Tratsch über Prominente lesen und sehen, was die eigenen Freunde so treiben. Es ist nicht überraschend, dass Social-Media-Apps wie Instagram, Facebook und TikTok unter den 10 beliebtesten Smartphone-Apps überhaupt sind.

Musik hören

Vorbei sind die Zeiten, in denen man seine Lieblingsmusik auf altmodischen Stereoanlagen in seinem Zimmer hören musste. Moderne Smartphones nutzen das Internet, um Musik zu streamen. So kann man all seine Lieblingssongs zu jeder Zeit genießen. Tatsächlich nutzt heutzutage die Mehrheit der Menschen ihr Smartphone, um Musik zu hören. In einer Studie von Statista gaben 75,5 Prozent der Befragten an, dies zu tun. Dies ist nicht überraschend, denn Streaming-Dienste wie Spotify sind sehr beliebt und bieten eine einfache Möglichkeit, Musik zu hören, wo immer Sie sind. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder im eigenen Schlafzimmer – Mobiltelefone machen es möglich. Die modernen Lautsprecher in Mobiltelefonen bieten außerdem eine hervorragende Klangqualität. Mit hochwertigen Kopfhörern können Sie Ihre Musik zudem auch in der Öffentlichkeit hören, ohne andere zu stören.

Filme oder Fernsehsendungen ansehen

Eine weitere gute Entertainment-Möglichkeit ist es, sich einen Film oder die neueste Staffel einer Serie anzusehen. Ähnlich wie bei der Musik können Sie mittels moderner Streaming-Dienste beides direkt auf Ihrem Mobiltelefon genießen. Solche Apps sind somit ideal, um eine lange Bus- oder Zugfahrt zu überbrücken. Viele Menschen nutzen dafür zum Beispiel einen Dienst wie Netflix, der Tausende von Sendungen oder Filmen zur Auswahl hat. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich Sendungen oder Filme zu bestimmten Zeiten auf einem normalen Fernsehgerät ansehen musste. Wenn man ein Abonnement bei so einem Streaming-Service abschließt, muss man zudem auch keine Lästige Werbung mehr ertragen. Man muss einfach nur den Film auswählen und kann direkt losschauen.